Após a realização da última etapa Sprint da Porsche Cup em Interlagos, junto da Fórmula 1 a categoria retorna à capital paulista neste fim de semana para a disputa da última rodada campeonato Endurance, cujo evento de estreia foi em Termas de Río Hondo, Argentina, e que contou com uma passagem por Goiânia em outubro.

Após as duas primeiras etapas, a liderança da Carrera Cup está com a dupla Alceu Feldmann / Gui Salas, que venceram tanto em Termas quanto em Goiânia. Os dois têm 122 pontos contra 95 de Jeff Giassi e Nicolas Costa.

Já na Sprint Challenge a disputa está quente, com apenas 7 pontos separando primeiros e segundos colocados. Na frente, com 127, temos Nelson Marcondes e Renan Guerra contra Ayman Darwich e Sérgio Jimenez, com 120.

O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa Endurance de Interlagos e transmite a classificação e as corridas ao vivo no YouTube, o que também se replica na Motorsport.tv, com transmissão em inglês através de nossa plataforma de streaming. Veja os horários abaixo:

Confira os horários

Sessão Dia Horário Treino Livre 1 - Carrera Cup Quinta-feira 17h00 Treino Livre 1 - Sprint Challenge Quinta-feira 17h45 Treino Livre 2 - Carrera e Sprint Quinta-feira 18h45 Treino Livre 3 - Carrera Cup Sexta-feira 10h30 Treino Livre 3 - Sprint Challenge Sexta-feira 11h05 Classificação - Carrera Cup Sexta-feira 14h10 Classificação - Sprint Challenge Sexta-feira 15h Corrida (500km ou 4h30) Sábado 15h

