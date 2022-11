Carregar reprodutor de áudio

Nesta terça-feira (29/11) acontece a sexta etapa do Porsche Esports Brasil, no tradicional circuito de Monza, na Itália. A competição chega à sua penúltima etapa com um novo líder, Caique Oliveira.

Após a última etapa em Road America, Caique Oliveira (FYRA SimSport) chegou a 266 pontos. Jeff Giassi, Matheus Machado, Neto Nascimento e Gustavo Ariel completam o top 5.

Pedro Oliveira, piloto da YouRaceBR eSports by Sensa, é o líder da classe Pro-Am, com 206 pontos. Luizinho Gonzaga e Rogério Santos Neto completam o grupo dos três primeiros na classe.

A FYRA Simsport (617 pontos) lidera o Porsche Esports Brasil, seguida pela YouRaceBR Esports by Redragon e Divena E-Sports fechando o top 3 dessa disputa.

Assim como aconteceu na quinta etapa, a prova será disputada no formato de 30 minutos de duração, com duas baterias. Um dos mais antigos e tradicionais palcos de corrida do mundo, o Autódromo Nacional de Monza é conhecido por suas longas retas e freadas fortes.

O circuito de 5.793 metros e 11 curvas possui diversos pontos de ultrapassagem, além do fator vácuo, prometendo corridas equilibradas e grandes disputas. A chicane localizada no fim da reta dos boxes é um ponto de ultrapassagem e de acidentes na largada, por isso equipes e pilotos terão um grande desafio em Monza.

Em 2022 o Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, em uma iniciativa para gerar novos talentos para o automobilismo nacional.

Além dos testes, a Porsche Esports premiará os pilotos mais bem colocados das categorias Pro & Pro-Am com créditos em equipamentos profissionais de simulação, em contribuição com o desenvolvimento pessoal e fomento ao automobilismo virtual brasileiro.

A etapa de Monza da Porsche Esports Brasil será transmitida ao vivo, às 21 horas, pelo streaming oficial do campeonato na Twitch (Twitch.tv/PorscheEsportsBrasil), na Twitch do piloto e streamer Tony Kanaan (Twitch.tv/TonyKanaan), com espelhamento ao vivo no Youtube da Porsche Cup C6 Bank Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil) e IRB Esports (youtube.com/IRBesports). A narração ficará por conta de Thiago Alves e os comentários por Rodrigo Favoretto.

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais de Instagram @PorscheBrasilOficial e @PorscheCupBrasil

Classificação categoria PRO (Top 5)

1-Caique Oliveira (FYRA SimSport) – 266 pontos

2-Jeff Giassi (FYRA SimSport) – 256 pontos

3-Matheus Machado (Iron Studios Motorsport) – 232 pontos

4-Neto Nascimento (Divena E-Sports) – 223

5-Gustavo Ariel (Texaco Racing by TK 1) - 213 pontos

Classificação categoria Pro-Am (Top 5)

1-Pedro Oliveira (YouRaceBR eSports by Sensa) – 206 pontos

2-Luizinho Gonzaga (AC7 E-Racing Team - RKL) – 159 pontos

3-Rogério Santos Neto (Hot Car Competições) – 152 pontos

4-Marcos Riffel (Bengutan Racing Smartfilmes) – 151 pontos

5- Lucas Murno (Bravo Show Schatten) – 139 pontos

Classificação por equipes (Top 5)

1-FYRA SimSport – 617 pontos

2-YouRaceBR eSports by Redragon – 357 pontos

3-Divena E-Sports – 355 pontos

4-YouRaceBR eSports by Sensa – 353 pontos

5-Texaco Racing by TK 1 – 350 pontos

