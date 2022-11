Carregar reprodutor de áudio

Um dos principais nomes da nova geração do automobilismo brasileiro no exterior, Caio Collet vai encerrar sua temporada 2022 na prova de 500 quilômetros da Porsche Endurance Series em Interlagos, que será disputada no próximo sábado.

O piloto de 20 anos vai dividir o carro #9 com Edu Guedes e Carlos Ambrósio na Carrera Rookie, uma das subcategorias da Carrera Cup, o principal campeonato da Porsche Cup Brasil.

Ele terá o primeiro contato com o modelo 992, que conta com mais tecnologia embarcada e uma aerodinâmica mais refinada, estreante nesta temporada nas pistas brasileiras.

“Vou correr novamente na Porsche Endurance Series, de novo em parceria com o Edu e com o Carlinhos. Estou bem animado".

"É sempre bom correr em Interlagos e, no ano passado, a gente conseguiu ganhar na nossa categoria. É um carro bem legal de guiar. Ainda não andei com esse novo, mas parece que é melhor ainda. É um desafio diferente, lógico, mas é sempre bom estar andando".

"Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na pista de novo e vamos para cima. É se divertir e tentar ganhar na categoria, igual no ano passado.”

Programação:

Quinta-feira, 1º de dezembro:

13h15 – Treino opcional 1

17h00 – Treino livre 1

18h45 – Treino livre 2 (noturno)

Sexta-feira, 2 de dezembro:

10h30 – Treino livre 3

14h10 – Classificação Grupo A

14h35 – Classificação Grupo B

Sábado, 3 de dezembro:

15h00 – Largada (500 km ou 4h30)

