Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Interlagos, a Porsche Cup definiu na manhã deste sábado (12) os grids de largada para as duas corridas da Carrera Cup. Miguel Paludo foi o mais rápido, garantindo a pole da prova do domingo, a segunda da etapa. Já a deste sábado, que foi definida pelas segundas melhores voltas, é o líder Enzo Elias quem sai na frente.

Este fim de semana marca a última etapa do torneio Sprint, de provas de curta duração. Na Carrera Cup, temos Enzo Elias e Marçal Müller empatados com 162 pontos cada, 32 à frente de Christian Hahn em terceiro, sem a aplicação dos descartes.

Na Sport temos outra disputa apertada, com Lucas Salles liderando com 89 pontos, apenas quatro a mais que Franco Giaffone, enquanto na Rookie é Lineu Pires quem está na frente com 92, 12 a mais que Nelson Monteiro.

Com a limitação de horários por causa da Fórmula 1, a Porsche adotou uma sessão única de classificação para a Carrera Cup. E sem o uso do sorteio para a inversão do grid da segunda corrida, as ordens de largada foram definidas da seguinte forma:

- Corrida 1 (Sábado): Segunda melhor volta de cada piloto na classificação

- Corrida 2 (Domingo): Melhor volta de cada piloto na classificação.

No final, Miguel Paludo foi o mais rápido com 01min36s196, apenas 0s038 à frente de Enzo Elias, com Werner Neugebauer, Marçal Müller e Renan Pizzi completando o top 5.

Entre as segundas melhores voltas, definindo o grid de largada deste sábado, Enzo Elias garantiu a pole, seguido por Pedro Aguiar, Werner Neugebauer, Miguel Paludo e Marçal Müller.

O grid da Carrera Cup volta à pista de Interlagos neste sábado para a primeira de duas corridas do fim de semana, marcada para 14h55, horário de Brasília

Confira o grid de largada da corrida 1 da Carrera Cup da Porsche em Interlagos:

1 – Enzo Elias (Carrera Cup)

2 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

3 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

4 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

5 – Marçal Müller (Carrera Cup)

6 – Cristian Hahn (Carrera Cup)

7 – Renan Pizii (Carrera Cup)

8 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

9 – Lucas Salles (Carrera Sport)

10 – Sylvio de Barros (Carrera Rookie)

11 – Franco Giaffone (Carrera Sport)

12 – Nelson Monteiro (Carrera Rookie)

13 – Lineu Pires (Carrera Rookie)

14 – Georgios Frangulis (Carrera Sport)

15 – Marcelo Hahn (Carrera Sport)

16 – Francisco Horta (Carrera Sport)

17 – Bruno Campos (Carrera Rookie)

18 – Roumain Ziemkiewicz (Carrera Sport)

19 – Edu Guedes (Carrera Rookie)

20 – Leo Sanchez (Carrera Rookie)

21 – Paulo Sousa (Carrera Rookie)

22 – Gustavo Farah (Carrera Rookie)

23 – Eduardo Menossi (Carrera Sport)

24 – João Barbosa (Carrera Rookie)

Confira o grid de largada da corrida 2 da Carrera Cup da Porsche em Interlagos:

1 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

Rodrigo Mello (Carrera Cup)

2 – Enzo Elias (Carrera Cup)

3 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

4 – Marçal Müller (Carrera Cup)

5 – Renan Pizii (Carrera Cup)

6 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

7 – Cristian Hahn (Carrera Cup)

8 – Lucas Salles (Carrera Sport)

9 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

10 – Francisco Horta (Carrera Sport)

11 – Sylvio de Barros (Carrera Rookie)

12 – Franco Giaffone (Carrera Sport)

13 – Nelson Monteiro (Carrera Rookie)

14 – Lineu Pires (Carrera Rookie)

15 – Georgios Frangulis (Carrera Sport)

16 – Marcelo Hahn (Carrera Sport)

17 – Bruno Campos (Carrera Rookie)

18 – Paulo Sousa (Carrera Rookie)

19 – Gustavo Farah (Carrera Rookie)

20 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

21 – Edu Guedes (Carrera Rookie)

22 – Eduardo Menossi (Carrera Sport)

23 – Leo Sanchez (Carrera Rookie)

24 – João Barbosa (Carrera Rookie)

Veja como foi a classificação da Porsche Cup em Interlagos:

Q4: ZEBRA HISTÓRICA! Magnussen é POLE para GP de São Paulo; Ferrari VACILA DE NOVO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: