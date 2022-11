Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Interlagos, a Porsche Cup definiu na manhã deste sábado (12) os grids de largada para as duas corridas da Sprint Challenge. E a primeira fila de ambas as provas será a mesma, com Nelson Marcondes na pole, logo à frente do líder Raijan Mascarello.

Este fim de semana marca a última etapa do torneio Sprint, de provas de curta duração. Raijan Mascarello chega na liderança, seguido de Cristian Mohr e Marcelo Tommasoni, com apenas 17 pontos separando os três sem a aplicação dos descartes.

Na Sport, Guilherme Bottura já é o campeão, liderando com 25 de vantagem para Ramon Alcaraz, enquanto na Rookie Gustavo Zanon é o campeão virtual, precisando somente não levar uma bandeira preta no fim de semana para levantar a taça.

Com a limitação de horários por causa da Fórmula 1, a Porsche adotou uma sessão única de classificação para a Sprint Challenge. E sem o uso do sorteio para a inversão do grid da segunda corrida, as ordens de largada foram definidas da seguinte forma:

- Corrida 1 (Sábado): Segunda melhor volta de cada piloto na classificação

- Corrida 2 (Domingo): Melhor volta de cada piloto na classificação.

Com 21 minutos ainda no relógio, um incidente com Dinardi, que perdeu a traseira do carro e escapou da pista, batendo na barreira de proteção no segundo setor, acabou desacelerando a classificação, mas sem a aplicação de bandeira amarela.

A reta final do quali ainda trouxe um susto para o líder Mascarello, que sofreu um furo de pneu, comprometendo uma última tentativa de volta rápida.

No final, Nelson Marcondes foi o mais rápido com 01min38s978, apenas 0s038 à frente de Raijan Mascarello, com Caio Castro, Marcelo Tomasoni e Cristian Mohr completando o top 5.

Entre as segundas melhores voltas, Nelson Marcondes e Raijan Mascarello repetiram a primeira fila, com o top 5 sendo exatamente o mesmo, mas com inversão de ordens: Cristian Mohr, Caio Castro e Marcelo Tomasoni.

O grid da Sprint Challenge volta à pista de Interlagos neste sábado para a primeira de duas corridas do fim de semana, marcada para 14h, horário de Brasília

Confira o grid de largada da corrida 1 da Sprint Challenge da Porsche em Interlagos:

1 – Nelson Marcondes (Sprint Challenge)

2 – Raijan Mascarello (Sprint Challenge)

3 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

4 – Caio Castro (Sprint Challenge)

5 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

6 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

7 – Ricardo Fontanari (Sprint Challenge)

8 – Daniel Correa (Sprint Challenge)

9 – Vina Neves (Sprint Challenge)

10 – Márcio Mauro (Sprint Challenge)

11 – Marcelo Mariotti (Sprint Sport)

12 – Gustavo Zanon (Sprint Rookie)

13 – Guilherme Bottura (Sprint Sport)

14 – Josimar Júnior (Sprint Sport)

15 – Ayman Darwich (Sprint Challenge)

16 – Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

17 – André Gaidzinski (Sprint Sport)

18 – Sang’Ho Kim (Sprint Rookie)

19 – Nasser Aboultaif (Sprint Rookie)

20 – Claudio Simão (Sprint Sport)

21 – Júnior Dinardi (Sprint Rookie)

22 – Piero Cifali (Sprint Rookie)

Confira o grid de largada da corrida 2 da Sprint Challenge da Porsche em Interlagos:

1 – Nelson Marcondes (Sprint Challenge)

2 – Raijan Mascarello (Sprint Challenge)

3 – Caio Castro (Sprint Challenge)

4 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

5 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

6 – Ricardo Fontanari (Sprint Challenge)

7 – Daniel Correa (Sprint Challenge)

8 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

9 – Vina Neves (Sprint Challenge)

10 – Marcelo Mariotti (Sprint Sport)

11 – Márcio Mauro (Sprint Challenge)

12 – Guilherme Bottura (Sprint Sport)

13 – Gustavo Zanon (Sprint Rookie)

14 – Josimar Júnior (Sprint Sport)

15 – Sang’Ho Kim (Sprint Rookie)

16 – Ayman Darwich (Sprint Challenge)

17 – Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

18 – André Gaidzinski (Sprint Sport)

19 – Júnior Dinardi (Sprint Rookie)

20 – Nasser Aboultaif (Sprint Rookie)

21 – Claudio Simão (Sprint Sport)

22 – Piero Cifali (Sprint Rookie)

