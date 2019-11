O campeonato da Porsche Endurance Series tem neste fim de semana a sua segunda etapa, com a realização dos 300km de Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A prova deste sábado reúne grandes nomes do automobilismo brasileiro. Além dos competidores regulares da disputadíssima temporada 2019, nomes como Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, Átila Abreu, Cacá Bueno, Lucas di Grassi, Ricardo Maurício, Sergio Jimenez e até o norte-americano Justin Allgaier, piloto da NASCAR Xfinity Series, retornam na capital goiana.

Serão cinco classes em disputa: Carrera 4.0, Carrera 3.8, GT3 4.0 e GT3 3.8, além de Sport 3.8. Cada uma delas tem pódio e pontuação separados, mas todos os carros disputam a prova juntos.

O enquadramento em cada classe é determinado pela graduação da tripulação. Competidores de carreira nacional e internacional ativa como os detentores de títulos mundiais Nelsinho Piquet, Sergio Jimenez, Ricardo Zonta e Lucas di Grassi têm status de piloto “platina”, bem como os competidores regulares da Stock Car, Cacá Bueno, Átila Abreu, Cesar Ramos, Ricardo Mauricio e Bruno Baptista. Conforme repertório, idade e atividade contínua na pista, os demais competidores são classificados nas divisões, ouro, prata, titânio e bronze. Carros com ao menos um bronze na dupla correm nas classes GT3 e carros com os dois bronze na subdivisão Sport -todos porém pontuam no geral, a Carrera.

Como manda o regulamento da categoria, mesmo que os pilotos não completem os 300km previstos, a duração máxima da corrida será de 2h45, com cada time responsável por definir sua estratégia de revezamento, trocas de pneus e reabastecimento nas paradas no box.

Há a obrigatoriedade de três pit stops com tempo mínimo de seis minutos cada. Cada piloto precisa completar no mínimo 32 voltas na prova deste sábado para validar o resultado do carro.

Com 3.835 metros de extensão, o circuito goiano, que completa em 45 anos em 2019, tem uma boa variedade de curvas, tanto de alta, média e baixa velocidade, além de uma grande reta de chegada, principal ponto de ultrapassagem.

A temporada da Porsche Endurance Series começou com os 300 km do Estoril, em Portugal. Nas classes Carrera 4.0 e GT3 4.0, a vitória ficou com Alan Hellmeister e Luca Seripieri, enquanto os demais vencedores foram Átila Abreu/Leo Sanchez (Carrera 3.8 e GT3 3.8), Neto/Costa (4.0 Sport) e Cesar Urnhani/Nelson Marcondes (3.8 Sport).

A largada para os 300 km de Goiânia será dada às 13:10 deste sábado, com transmissão ao vivo dos canais SporTV e do canal oficiai da Porsche: website, Youtube e Facebook.