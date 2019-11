Porsche Endurance: Di Grassi e Baptista brilham nos 300 km de Goiânia

Com uma estratégia perfeita, a segunda etapa da Porsche Endurance Series teve a vitória de Ricardo Baptista e Lucas di Grassi no carro #27 da equipe Samsung Notebook em Goiânia. Depois de 2h12 de corrida, a dupla completou as 79 voltas previstas 16s504 à frente de Alan Hellmeister e Luca, que haviam vencido a primeira prova, em Estoril, e completaram em segundo (triunfando novamente na classe GT3).

Com o carro #1, Werner Neugebauer e Ricardo Zonta fecharam o top-3, seguidos por Edu Azevedo/Ricardo Maurício e Pedro Aguiar/Guilherme Salas.

Na classe 3.8, Átila Abreu e Leo Sanchez levaram o carro #15 à segunda vitória na competição, seguidos por Marcelo Tomasoni/Renato Braga (carro #00) e Chico Horta/William Freire (carro #77). Completaram os cinco primeiros as duplas Nelson Monteiro/Pedro Costa e Paulo Totaro/Renan Guerra. A dupla do carro #15 venceu também na classe GT3.

Pela classe 3.8 Sport a vitória ficou com Nelson Monteiro/Pedro Costa, à frente de Ramon Alcaraz/Marcio Mauro. Cesar Urnhani/Nelsinho Marcondes completaram o top3.

A jornada em Goiânia foi marcada pelo forte calor. Mesmo assim, os mais de 4,5 mil espectadores viram belos pegas na pista e a visitação de box novamente lotada.

A segunda etapa do campeonato de Endurance marcou ainda o lançamento do Sportscar Together Day. Pioneiro no Brasil, o evento que reúne proprietários, colecionadores e entusiastas da marca Porsche será realizado concomitantemente ao encerramento do campeonato de provas de longa duração, no dia 1º de dezembro em Interlagos.

A próxima reunião da Porsche GT3 Cup é a preliminar do GP do Brasil de F1, nos dias 16 e 17 de novembro. Nesta ocasião será decidido o campeonato de Sprint.

"A estratégia foi bem simples”, disse Lucas di Grassi. “Fizemos o pit stop um pouco antes de todo mundo, sempre estávamos um pouquinho atrás em termos de tempo, mas se calculássemos, sabíamos que estávamos na briga pela vitória.”

“No fim, estávamos rápidos, o meu parceiro fez um belo stint, a equipe não cometeu nenhum erro, o carro estava muito bom, e conseguimos vencer. É muito legal, tínhamos batido na trave várias vezes, mas hoje foi tudo perfeito."

O companheiro de di Grassi também comentou: "Estou muito feliz, foi a primeira vitória nessas corridas de longa duração, tínhamos batido na trave várias vezes. Ano passado perdemos o título no finalzinho por quebra no carro. Espero que seja a primeira vitória de várias. Queria parabenizar o Lucas, que fez um fim de semana fantástico desde o começo."

Resultado da prova:

#27 Ricardo Baptista e Lucas di Grassi, 79 voltas em 2:12:01.534 #31 Luca e Alan Hellmeister*, a 16.504 #1 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, a 25.445 #90 Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio, a 38.540 #20 Pedro Aguiar e Guilherme Salas, a 41.229 #7 Miguel Paludo e Justin Allgaier, a 41.388 #5 Sylvio de Barros e Cacá Bueno*, a 51.782 #33 Daniel Schneider e Nelson Piquet Jr, a 1:22.975 #10 Adalberto Baptista e Bruno Baptista*, a 1 volta #81 Gil Farah e Enzo Elias*, a 1 volta #18 Carlos Ambrósio e Dennis Dirani*, a 2 voltas #15 Leonardo Sanchez e Átila Abreu*(3.8), a 2 voltas #00 Marcelo Tomasoni e Renato Braga (3.8), a 3 voltas #77 Chico Horta e William Freire* (3.8), a 3 voltas #87 Nelson Monteiro e Pedro Costa** (3.8), a 3 voltas #45 Paulo Totaro e Renan Guerra*(3.8), a 3 voltas #177 Raphael Miranda e Adriano Buzaid* (3.8), a 3 voltas #50 Ramon Alcaraz e Marcio Mauro**(3.8), a 4 voltas #26 Cesar Urnhani e Nelsinho Marcondes**(3.8), a 4 voltas #53 Rodolfo Toni e Danilo Dirani*, a 5 voltas #99 Zeca Feffer e Cesar Ramos*(3.8), a 5 voltas #555 Ayman Darwich e Georgios Frangulis** (3.8), a 6 voltas #29 Rodrigo Mello e Sergio Jimenez*, a 17 voltas

*GT3 Cup

**Sport