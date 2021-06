Porsche Cup: Neugebauer é o maior pontuador da etapa de Curitiba

O gaúcho Werner Neugebauer encerrou a etapa da Porsche Carrera Cup em Curitiba como o maior pontuador do final de semana. Neste domingo (27), ele conquistou mais um pódio no Paraná. Após um segundo lugar na corrida do último sábado, o piloto terminou na mesma colocação na prova de hoje e agora é o terceiro colocado na classificação do campeonato, a apenas 6 pontos do líder.

Com um total de 11 vitórias, 5 poles e 26 pódios em sua carreira na categoria, Werner busca seu terceiro título. O piloto gaúcho foi campeão overall em 2019 e da Sprint em 2018.

“Saímos de Curitiba com ótimos pontos para o campeonato, sendo o maior pontuador da rodada dupla deste final de semana", disse Werner. "Os três primeiros estão muito próximos e podemos assumir a liderança nas próximas etapas, vamos trabalhar bastante para isso. As duas corridas da rodada dupla foram muito boas em termos de ritmo de prova e pontuação, foi um final de semana bem positivo e vamos com tudo para as próximas."

De olho na próxima etapa da categoria, no Velocitta (SP), o piloto acredita em uma boa evolução no retorno da Porsche ao traçado localizado no interior paulista, onde ele conquistou um pódio na abertura da temporada 2021.

“É ótimo começar o ano já entre os primeiros no campeonato e no Velocitta temos tudo para andar novamente na frente. Ontem e hoje faltou pouco para a vitória, mas sair de Curitiba com dois segundos lugares foi um bom rendimento para esta segunda rodada dupla”, concluiu Neugebauer.

A terceira etapa da Porsche Carrera Cup está marcada para os dias 24 e 25 de julho.

F1 AO VIVO: Verstappen DOMINA o GP DA ESTÍRIA, com Hamilton em um DISTANTE segundo | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.