Enzo Elias segue credenciado para lutar pelo campeonato da Porsche Carrera Cup. O brasiliense de 19 anos de idade, atual vice-campeão da principal categoria monomarca latino-americana, saiu da segunda etapa de Curitiba sem troféus mas segue em quinto no campeonato.

Faltando quatro corridas para o fim do campeonato, o representante da marca de tinta automotiva oficial da Porsche XP Private Cup tem 96 pontos acumulados em oito provas de sprint em 2021.

A corrida de domingo foi atribulada, marcada por duas bandeiras vermelhas –a primeira no início e a segunda no fim da prova.

Enzo se livrou com habilidade da confusão na largada, avançando de oitavo para sexto.

Ele então passou a prova duelando com Marçal Müller e Alceu Feldmann pelo quinto e último lugar no pódio. O pega durou várias voltas e foi eletrizante.

De tanto insistir, Enzo conseguiu superar Alceu. Mas Müller se aproveitou do duelo e acabou deixando os dois para trás.

Nas voltas finais, Enzo veio decidido para o ataque. Mas um acidente na entrada da reta a menos de dois minutos da abertura da volta final determinou o fim de prova sob bandeira vermelha.

“Foi uma corrida complicada, com duas bandeiras vermelhas por conta de acidentes. Graças a Deus os pilotos estão bem. Foi uma falta de sorte pro nosso lado, estávamos em quarto e poderíamos brigar pela vitória. Fiz algumas manobras boas ao longo da duração, era o mais rápido da pista, mas a sorte não estava do nosso lado, vamos brigar até o fim para disputar o campeonato.”

A Porsche XP Private Cup realiza sua próxima etapa em Goiânia, nos dias 9 e 10 de outubro.

