O domingo em Curitiba foi de muita ação para Leonardo Sanchez, o piloto ganhou 15 posições na corrida 2 da Porsche GT3 Cup e fechou a prova deste domingo em sétimo lugar na classificação geral e 3º colocado na classe Sport. De quebra alcançou o top-10 da tabela de pontos e permanece em quinto no campeonato da classe Sport.

No sábado o piloto do carro #15 abandonou no início da corrida 1.

Neste domingo Leonardo Sanchez fez uma excelente largada, escapou dos múltiplos acidentes na curva 1, saltou do 22º para o 8º lugar na classificação geral e era o 3º colocado na classe Sport. Na sequência o safety car foi acionado para retirar os detritos dos acidentes da primeira volta.

Na abertura da sétima volta aconteceu a relargada, Sanchez novamente largou bem a manteve o oitavo lugar. Nas voltas seguintes o piloto do Porsche #15 seguia o ritmo de Lucas Salles e Daniel Correa enquanto tentava avançar na corrida.

O ritmo da prova era intenso e Leonardo Sanchez tentava atacar Lucas Salles em busca da sétima posição quando o safety car foi acionado pela segunda vez em Curitiba, após batida de dois concorrentes.

Na última volta aconteceu a relargada, Sanchez não perdeu tempo e superou Lucas Salles na reta oposta, assumindo o sétimo lugar geral e o terceiro lugar na classe Sport, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

“Foi uma prova de recuperação, estou em uma maré de má sorte há algumas etapas. Fui muito cauteloso para poder fazer uma prova limpa e sem acidentes. Consegui sobreviver bem aos acidentes, gostaria de ter escalado mais, mas o terceiro na categoria foi ótimo, agora é voltar mais forte para a próxima etapa pensando no campeonato.”

O próximo compromisso de Leonardo Sanchez pela Porsche GT3 Cup é nos dias 9 e 10 de outubro, em Goiânia.

