Depois do pódio conquista neste sábado, Georgios Frangulis retornou para o Autódromo Internacional de Curitiba para a disputa da segunda prova da quinta etapa da Porshce Carrera Cup.

O piloto da Oak Racing Team completou a prova que foi encerrada sob bandeira vermelha com a 6ª colocação da classe Trophy e 19ª posição geral.

Frangulis partiu da 15ª colocação geral e 4º colocado na classe Trophy, na largada um acidente entre dois concorrentes, com capotamento, causou a primeira bandeira vermelha da prova.

A nova largada aconteceu com safety car, Georgios ocupava o 12º lugar na prova, 3º na classe Trophy e manteve a posição. Na segunda volta o piloto do carro #88 da ORT ganhou uma posição e ocupava a 11ª posição geral da prova.

Na sequência os tries primeiros colocados da classe Trophy vinham próximos, Georgios tentava avançar ainda mais na prova. Após seis voltas Frangulis caiu para o 4º lugar em sua classe e 12º lugar geral após disputa com Eduardo Menossi, mas seguia no pelotão principal.

Na nona volta o piloto ORT vinham em disputa Nelson Marcondes na entrada da curva 1, na disputa Frangulis acabou saindo da pista, conseguiu retornar para a prova e seguiu em busca da recuperação.

Neste momento o “Grego” ocupava a vigésima colocação geral e era o oitavo na Trophy. Cinco voltas mais tarde o piloto da ORT subia para o décimo nono lugar geral e tentava recuperar terreno.

Faltando dois minutos para o fim da corrida o safety car foi acionado após uma batida forte de um concorrente no muro da reta dos boxes. A prova não retomou e foi encerrada com bandeira vermelha, com isso Georgios foi o 6º colocado na classe Trophy.

"Foi uma corrida difícil, estava bem assustado com a pista, acho bem perigoso, passei alguns apuros em treinos. Estava confiante para a corrida, mas a batida do Rodrigo me deixou muito preocupado. Fizemos uma boa corrida até metade dela, o carro estava muito traseiro, sofri com pneu e acabei rodando. Salvamos um pódio ontem e valeu muito. Vamos com tudo para Goiânia que é uma pista que eu gosto mais."

O próximo compromisso de Georgios Frangulis na Porsche Cup acontece nos dias 9 e 10 de outubro, em Goiânia.

