Carregar reprodutor de áudio

A espera finalmente acabou e os melhores pilotos do automobilismo virtual brasileiro recebem nesta terça-feira (18/10) a luz verde para a temporada de 2022 do Porsche Esports Brasil, o principal campeonato de automobilismo virtual do País, organizado pela Porsche Brasil em conjunto com o parceiro operacional IRB Esports.

O palco escolhido para a primeira etapa do principal campeonato da modalidade no Brasil é a lendária pista de Spa-Francorchamps. A casa do GP de Fórmula 1 da Bélgica é um dos traçados favoritos do público e dos pilotos, os 7.004m da pista proporcionam disputas intensas para os carros de competição mais produzidos do planeta.

Pilotos de peso do cenário vão acelerar na atual temporada da Porsche Esports Brasil. Liderados pelo tricampeão do programa, Jeff Giassi, nomes como Gustavo Ariel, Luiz Felipe Tavares, Caique Oliveira, Erick Goldner, Felipe Baptista e outros pilotos buscam quebrar a hegemonia de Giassi nos campeonatos virtuais de Porsche no Brasil.

Além de Spa-Francorchamps, a categoria vai acelerar também em Ímola, Le Mans, Road America, Monza e encerra o certame em Interlagos.

A temporada de 2022 vem com algumas novidades para pilotos e público, como a adição de uma prova em formato de Endurance, que acontece em Le Mans, e um campeonato por equipes.

Os 52 pilotos serão divididos em duas classes: PRO e PRO-AM, 22 na primeira divisão e 30 na outra, divididos conforme o desempenho nas seletivas e também o histórico recente em campeonatos anteriores da Porsche Esports ou outras competições internacionais.

Com sete jornadas previstas, sendo 6 no formato Sprint (duas corridas de 30 minutos com inversão de grid dos 15 primeiros para a segunda bateria) e uma no formato Endurance (3 horas de prova correndo em dupla com um convidado externo).

Em 2022 a Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, em uma iniciativa para gerar novos talentos para o automobilismo nacional.

Além dos testes, a Porsche Esports premiará os pilotos mais bem colocados das categorias Pro & Pro-Am com créditos em equipamentos profissionais de simulação, em contribuição com o desenvolvimento pessoal e fomento ao automobilismo virtual brasileiro.

Por fim, uma atuação de destaque no Porsche Esports Brasil poderá valer uma indicação exclusiva para competir na Porsche TAG Heuer Esports Supercup Contender Series de 2023. O evento é a porta de entrada oficial para o campeonato mundial da marca e reúne os melhores pilotos virtuais do mundo.

A etapa da Bélgica da Porsche Esports Brasil será transmitida ao vivo, às 21 horas, pelo streaming oficial do campeonato na Twitch (Twitch.tv/PorscheEsportsBrasil), na Twitch do piloto e streamer Tony Kanaan (Twitch.tv/TonyKanaan), com espelhamento ao vivo no Youtube da Porsche Cup C6 Bank Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil) e IRB Esports (youtube.com/IRBesports). A narração ficará por conta de Thiago Alves e os comentários por Rodrigo Favoretto.

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais de Instagram @PorscheBrasilOficial e @PorscheCupBrasil

Pilotos classificados

Jeff Giassi – TOP10 Porsche Esports 2021 Gustavo Ariel – TOP10 Porsche Esports 2021 Victor Miranda – TOP10 Porsche Esports 2021 Caique Oliveira – TOP10 Porsche Esports 2021 César Froener – TOP10 Porsche Esports 2021 Erick Goldner – TOP10 Porsche Esports 2021 Matheus Machado – TOP10 Porsche Esports 2021 Gabriel Silva – TOP10 Porsche Esports 2021 Bruno Risseto – TOP10 Porsche Esports 2021 Felipe Baptista – TOP10 Porsche Esports 2021 Rogério Santos Neto – Campeão Porsche Esports Sprint Challenge Raphael de Leo – Vice-campeão Porsche Esports Sprint Challenge Bruno do Carmo - 1:46.089 Luiz Felipe Tavares - 1:46.094 (+0,005) Jackson Rezende - 1:46.105 (+0,016) Fabio Zamperlini - 1:46.190 (+0,101) Victor Veloso - 1:46.193 (+0,104) Neto Nascimento - 1:46.215 (+0,126) Renan Azeredo - 1:46.219 (+0,130) Thiago Moya - 1:46.227 (+0,138) Pedro Burger - 1:46.240 (+0,151) Ralph Benitez - 1:46.248 (+0,159) Flavio Xavier - 1:46.293 (+0,204) Enzo Sampaio - 1:46.297 (+0,208) Bernardo Faria - 1:46.324 (+0,235) Eduardo Borgert - 1:46.359 (+0,270) Pedro Oliveira - 1:46.366 (+0,277) Leonardo Fachinello - 1:46.372 (+0,283) Raphael Silva - 1:46.390 (+0,301) Gustavo Foizer - 1:46.401 (+0,312) Helder Vieira - 1:46.407 (+0,318) Guilherme Buzato - 1:46.421 (+0,332) Luizinho Gonzaga - 1:46.422 (+0,333) Paulo Godoi - 1:46.443 (+0,354) Roger Rezende - 1:46.446 (+0,357) Felipe Iazzetti - 1:46.457 (+0,368) Daniel Mageste - 1:46.465 (+0,376) Gabriel Duarte - 1:46.473 (+0,384) Lucyano da Silva - 1:46.478 (+0,389) Daniel Modolon - 1:46.482 (+0,393) Guilherme Elizeu - 1:46.505 (+0,416) Adilson Junior - 1:46.524 (+0,435) Leandro Daminelli - 1:46.530 (+0,441) Luan Hott - 1:46.537 (+0,448) Slan Santos - 1:46.554 (+0,465) Kaique Piropo - 1:46.579 (+0,490) Marcos Riffel - 1:46.581 (+0,492) Fabio Góes - 1:46.585 (+0,496) João Gabriel Vianna - 1:46.586 (+0,497) Luciano Falkowski - 1:46.594 (+0,505) Lucas Murno - 1:46.598 (+0,509) Eduardo Santos - 1:46.600 (+0,511)

Calendário

1 | TER 18/OUT 21h | SPA-FRANCORCHAMPS

2 | TER 01/NOV 21h | ÍMOLA

3 | DOM 06/NOV 14h | 3 HORAS DE LE MANS

4 | TER 15/NOV 21h | LE MANS

5 | TER 22/NOV 21h | ROAD AMERICA

6 | TER 29/NOV 21h | MONZA

7 | SEG 05/DEZ 21h | INTERLAGOS

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: