Nesta terça-feira, acontece a quarta etapa do Porsche Esports Brasil, no lendário Circuito de La Sarthe, nos arredores de Le Mans, na França. A competição retorna ao palco de sua última etapa, em que mais de 90 pilotos disputaram a prova de 3 horas de duração, vencida por Felipe Baptista e Luke Rhymer da equipe FYRA SimSport2.

Desta vez a prova será no tradicional formato de 30 minutos de duração, com duas baterias. Conhecido por abrigar desde 1923 a tradicional corrida das 24 Horas de Le Mans, o circuito semi-permanente de 13.626 metros de extensão é conhecido por trazer provas espetaculares do Porsche Esports.

Com longas retas, a pista entrega grandes emoções proporcionada pela troca de vácuo entre os pilotos. Em 2021 o atual líder da competição Gustavo Ariel e o piloto da Fórmula Regional Europeia Dudu Barrichello foram os vencedores da etapa.

A etapa de Le Mans marca o início da segunda metade do principal campeonato de e-sports, Gustavo Ariel, Pedro Burger, Felipe Baptista, Caique Oliveira e Luke Rhymer triunfaram na classe PRO. Gustavo Ariel lidera a competição na classe PRO, o piloto da Texaco Racing by TK 1 acumula 176 pontos, 14 a mais que o tricampeão da competição e vice-líder Jeff Giassi.

Na Pro-Am Pedro Oliveira da equipe YouRaceBR eSports by Sensa é o primeiro, Marcos Riffel figura na segunda posição.

Em 2022 a Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, em uma iniciativa para gerar novos talentos para o automobilismo nacional.

Além dos testes, a Porsche Esports premiará os pilotos mais bem colocados das categorias Pro & Pro-Am com créditos em equipamentos profissionais de simulação, em contribuição com o desenvolvimento pessoal e fomento ao automobilismo virtual brasileiro.

A etapa de Le Mans da Porsche Esports Brasil será transmitida ao vivo, às 21 horas, pelo streaming oficial do campeonato na Twitch, na Twitch do piloto e streamer Tony Kanaan, com espelhamento ao vivo no YouTube da Porsche Cup C6 Bank Brasil e IRB Esports. A narração ficará por conta de Thiago Alves e os comentários por Rodrigo Favoretto.

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais de Instagram @PorscheBrasilOficial e @PorscheCupBrasil.

Classificação categoria PRO (Top5)

1-Gustavo Ariel (Texaco Racing by TK 1) - 176 pontos

2-Jeff Giassi (FYRA SimSport) – 162 pontos

3-Caique Oliveira (FYRA SimSport) – 141 pontos

4-Felipe Baptista (FYRA SimSport 2) – 138 pontos

5-Victor Miranda (Texaco Racing by TK 2) – 114

Classificação categoria Pro-Am (Top5)

1-Pedro Oliveira (YouRaceBR eSports by Sensa) – 108 pontos

2-Marcos Riffel (Bengutan Racing Smartfilmes) – 82 pontos

3-Rogério Santos Neto (Hot Car Competições) – 81 pontos

4-Lucyano da Silva (Duck Hawk Racing) – 65 pontos

5- Roger Rezende (Energy Simsport B) – 63 pontos

Classificação por equipes (Top5)

1-FYRA SimSport – 398 pontos

2-Texaco Racing by TK 1 – 265 pontos

3-Texaco Racing by TK 2 – 249 pontos

4-YouRaceBR eSports by Redragon – 200 pontos

5-Divena E-Sports – 185 pontos

