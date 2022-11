Carregar reprodutor de áudio

Nesta terça-feira (22/11), acontece a quinta etapa do Porsche Esports Brasil, no lendário autódromo de Road America, nos Estados Unidos. A competição desembarca pela primeira vez na temporada em um circuito na América.

Após a última etapa em Le Mans, já aplicadas as decisões de comissariado desportivo, Jeff Giassi (FYRA SimSport) aparece na liderança da classificação geral, com 243 pontos. Caique Oliveira, Matheus Machado, Gustavo Ariel e Pedro Oliveira completam o top 5.

Oliveira, piloto da YouRaceBR eSports by Sensa, é também o líder na pontuação da classe Pro-Am, com 154 pontos. Luizinho Gonzaga e Marcos Riiffel completam o grupo dos três mais bem classificados na categoria.

Já entre as equipes, a líder na pontuação é a FYRA Simsport (551 pontos), seguida pela YouRaceBR Esports by Redragon e Texaco Racing by TK fechando o top 3 dessa disputa. Assim como na quarta etapa, a prova será disputada no formato de 30min de duração, com duas baterias.

Conhecido por abrigar as principais categorias do automobilismo norte-americano, o circuito misto localizado em Elkhart Lake tem um traçado de 6.515 metros de extensão e 14 curvas, prometendo boas disputas na etapa.

Com sequências de curvas desafiadoras, a pista não integrou o calendário do Porsche Esports Brasil em 2021, por isso pilotos e equipes terão que se adaptar rapidamente ao circuito. Em 2022 o Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios.

O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, em uma iniciativa para gerar novos talentos para o automobilismo nacional.

Além dos testes, a Porsche Esports premiará os pilotos mais bem colocados das categorias Pro & Pro-Am com créditos em equipamentos profissionais de simulação, em contribuição com o desenvolvimento pessoal e fomento ao automobilismo virtual brasileiro.

A etapa de Road America da Porsche Esports Brasil será transmitida ao vivo, às 21 horas, pelo streaming oficial do campeonato na Twitch (Twitch.tv/PorscheEsportsBrasil), na Twitch do piloto e streamer Tony Kanaan (Twitch.tv/TonyKanaan), com espelhamento ao vivo no Youtube da Porsche Cup C6 Bank Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil) e IRB Esports (youtube.com/IRBesports). A narração ficará por conta de Thiago Alves e os comentários por Rodrigo Favoretto.

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis de Instagram @PorscheBrasilOficial e @PorscheCupBrasil.

Classificação categoria PRO (Top 5)

1-Jeff Giassi (FYRA SimSport) – 242 pontos

2-Caique Oliveira (FYRA SimSport) – 214 pontos

3-Matheus Machado (Iron Studios Motorsport) – 175 pontos

4-Gustavo Ariel (Texaco Racing by TK 1) - 172 pontos

5-Pedro Oliveira (YouRaceBR eSports by Sensa) – 154

Classificação categoria Pro-Am (Top 5)

1-Pedro Oliveira (YouRaceBR eSports by Sensa) – 154 pontos

2-Luizinho Gonzaga (AC7 E-Racing Team - RKL) – 112 pontos

3-Marcos Riffel (Bengutan Racing Smartfilmes) – 110 pontos

4-Rogério Santos Neto (Hot Car Competições) – 91 pontos

5- Gustavo Foizer (Alliance Wolfpack Motorsport) – 88 pontos

Classificação por equipes (Top 5)

1-FYRA SimSport – 551 pontos

2-YouRaceBR eSports by Redragon – 312 pontos

3-Texaco Racing by TK 1 – 309 pontos

4-Texaco Racing by TK 2 – 287 pontos

5-Divena E-Sports – 276 pontos

