Os pilotos do Time Lubrax, o líder do campeonato Julio Campos e o quarto colocado Felipe Massa, estão prontos para brigar no pelotão da frente na etapa de Cascavel da Stock Car, neste fim de semana. Mas, além das disputas na pista, eles sabem que têm uma importante causa social também.

A Vibra Energia, patrocinadora do Time Lubrax, uniu esforços pelo enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e leva informações relevantes sobre o tema para eventos, postos, veículos, entre outros espaços.

Sábado, 18 de maio, quando será disputada a corrida sprint no Autódromo Zilmar Beux, é exatamente o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E o Paraná é o estado brasileiro que tem mais pontos críticos e vulneráveis (388), segundo dados de 2019 e 2020 da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os números pelo país são estarrecedores: 70% das vítimas de violência sexual têm menos de 17 anos, seis crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil a cada hora e esse número pode ser ainda maior, já que apenas 8,5% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são denunciados.

A Vibra vai usar a visibilidade da Stock Car e o engajamento de seus pilotos patrocinados para uma série de ativações. Os convidados de camarotes e boxes receberão um adesivo para colarem nas camisetas e ajudarem a divulgar o Disque 100, telefone para denúncias; o vídeo da campanha será exibido na transmissão oficial no canal da Stock Car para sensibilizar os espectadores.

O locutor oficial da Stock passará a mensagem pelo sistema de som, reforçando essa informação por todo o autódromo; o safety car vai ser adesivado com a comunicação visual da causa contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em uma parceria entre Vibra, Vicar e GM; a diretora de ESG da Vibra, Anita Baggio Barreto, estará presente na etapa; entre outras ações para marcar a importância da causa.

“É papel do setor privado mobilizar e engajar a sociedade como um todo em uma causa. A Vibra quer ser uma agente de mobilização desta mudança, que proteja crianças e adolescentes, aproveitando sua presença em diversos setores e também por ser a única distribuidora de combustíveis presente em todos os estados brasileiros. Eu pessoalmente acredito nesta causa e sei que é tempo de construir um futuro que será transformado pelas nossas ações hoje”, diz o CEO da Vibra, Ernesto Pousada.



Em abril, Felipe Massa marcou presença no estande da Vibra no Web Summit, no Rio de Janeiro, para falar sobre o tema. “Eu sou pai, tio, assim como tantos brasileiros e todos nós devemos nos preocupar e nos envolver com essa causa. É importante que, quando qualquer pessoa perceber algo suspeito, denunciar ao Disque 100. E aproveito para parabenizar a Vibra por entrar forte nessa campanha”, afirmou Massa.

Julio, que é pai de três crianças, também abraça essa causa com a Vibra. “É um tema monstruoso, difícil ver empresas tocando nesse assunto. A Vibra tem muita coragem de colocar luz nessa discussão e fico honrado de ser um agente para ajudar, com o que estiver ao meu alcance, a mudar este triste cenário”.



A Vibra Energia uniu esforços pelo enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com o Instituto Liberta, que trabalha pelo fim de todas as violências sexuais contra crianças e adolescentes, e a Childhood Brasil, que tem a Vibra como parceira, desde 2019, no seu Programa “Na Mão Certa”.

O ROMPIMENTO de Senna e Reginaldo Leme: assessora de Ayrton, Betise cita ROLO e 'solução PEDRO BIAL'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!