Esta quinta-feira foi marcada por mais um dia de treinos das 500 Milhas de Indianápolis, mas a chuva voltou a atrapalhar as atividades em Indy, com precipitações afetando todas as sessões em Indiana até agora. De todo modo, o mais rápido hoje foi Pato O'Ward, com média de 228.861mph com a McLaren.

Líder da quarta-feira, o neozelandês Scott McLaughlin, da Penske, foi o segundo, registrando sua volta mais rápida com média de 227.316mph. O top 3 foi completado pelo vencedor da última etapa, no misto de Indianápolis: atual campeão e líder da Indy, o espanhol Álex Palou marcou 226.915mph com a Ganassi.

Americano da Andretti, Colton Herta foi quarto, com o compatriota Josef Newgarden, vencedor da Indy 500 de 2023 com a Penske, 'fechando' os cinco primeiros. Um dos maiores vencedores das 500 Milhas com quatro glórias, Helio Castroneves (Meyer Shank) foi 13º e o mais rápido dos que não pegaram vácuo.

O outro brasileiro do grid, Pietro Fittipaldi (RLL), foi 31º. Já os responsáveis pelos acidentes do dia foram os suecos Marcus Ericsson (Andretti) e Linus Lundqvist (Ganassi). Este foi o primeiro a bater, conforme o Motorsport.com mostra no vídeo abaixo.

Vencedor da edição de 2022 das 500 Milhas de Indianápolis e ex-piloto da Sauber na Fórmula 1, Ericsson se acidentou no curva 4, danificando consideravelmente seu #28 da Andretti. Assista logo abaixo:

TABELA DE TEMPOS DO DIA:

