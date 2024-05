A Stock Car Pro Series está pronta para acelerar novamente na temporada 2024. O destino da quarta etapa do campeonato neste fim de semana (17 a 19 de maio) é um dos mais importantes do automobilismo brasileiro, o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, estado que vive grande fase na categoria.





Nascido em Francisco Beltrão, criado em Pato Branco e residente atualmente na capital, Curitiba, Gabriel Casagrande é o atual campeão da Stock Car. Dono dos títulos de 2021 e 2023, o piloto de 29 anos começou bem a atual temporada e foi o maior pontuador da etapa inaugural do calendário, em Goiânia. Sétimo colocado na tabela de pontos do campeonato, o piloto da A.Mattheis Vogel segue em boa posição para lutar por um feito: ser o mais jovem tricampeão da história da Stock Car.



Além do bicampeão Casagrande, a Stock Pro tem no seu grid dois paranaenses que trazem muita experiência e estão entre os destaques de 2024. Os amigos curitibanos Julio Campos e Ricardo Zonta fazem parte do top-5 do campeonato. Julinho é o líder da tabela e o ex-Fórmula 1 Zonta aparece em quinto colocado.

Julio Campos tem se notabilizado pela regularidade em 2024. Segundo colocado na corrida sprint de Goiânia, na abertura da temporada, o piloto de 42 anos faz um campeonato muito forte correndo pela equipe Pole Motorsport, também baseada na capital paranaense. Com quatro presenças entre os sete primeiros colocados nas cinco provas disputadas até aqui, o piloto busca manter a receita de pontuar bem em todas as etapas para alcançar o que seria seu primeiro título na Stock Car.

“O importante é chegar na etapa final brigando pelo campeonato e bem nos pontos. E, do jeito que as coisas estão vindo, devemos disputar esse título até o fim. Temos um carro muito bom”, declarou o líder do campeonato.

Campeão mundial FIA GT em 1998 pela Mercedes, autor de 37 largadas no Mundial de Fórmula 1 e com muita experiência na Stock Car, Zonta também persegue seu primeiro título na categoria. Vice-campeão em 2020 e dono de três vitórias no ano passado, quando finalizou em terceiro, o paranaense de 48 anos faz campanha muito forte até o momento com a RCM Motorsport e finalizou quatro corridas da temporada entre os seis primeiros colocados.

Além da amizade, Campos e Zonta vão compartilhar de uma marca histórica. Ambos vão alcançar, juntos, o número de 300 corridas na Stock Car, o que deve acontecer em novembro na prova principal da etapa de Brasília.



Muggiati representa nova geração — O mais jovem do elenco paranaense da Stock Car Pro em 2024 é o atual campeão da Stock Series. Com apenas 21 anos, completados no último dia 9 de maio, o curitibano chegou ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro depois de faturar o título da divisão de acesso, o que lhe valeu o prêmio equivalente a R$ 2,5 milhões, ofertados pelo Grupo Veloci — controlador da Vicar, organizadora da Stock Car — para que o piloto subisse ao grid da Stock Car nesta temporada.



Logo em sua primeira corrida como titular, com a KTF Sports, Zezinho Muggiati mostrou bom desempenho na prova sprint em Goiânia, lutou pela vitória durante boa parte da disputa e chegou até mesmo a liderar, terminando na sétima colocação.



“Desde criança sonhei em estar na Stock Car um dia: uma categoria tão renomada, com grandes nomes, grandes ídolos, ex-pilotos de Fórmula 1... Sempre soube que a Fórmula 1 era um passo muito distante, por isso preferi fazer a carreira aqui no Brasil. Sabia que poderia viver profissionalmente disso aqui no nosso país. E não há nenhum lugar melhor do que a Stock Car para essa profissionalização, então estou muito feliz por ser parte de tudo isso”, destacou o caçula do grid da categoria.



Os paranaenses da Stock Car

Gabriel Casagrande

Idade: 29 anos (20/02/1995)

Naturalidade: Francisco Beltrão (PR)

Corridas na Stock Car: 222

Vitórias: 10

Pódios: 40

Poles: 8

Voltas mais rápidas: 12

Campeão em 2021 e 2023

Equipe atual: A.Mattheis Vogel

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #83



Julio Campos

Idade: 42 (15/01/1982)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Corridas na Stock Car: 283

Vitórias: 5

Pódios: 32

Poles: 5

Voltas mais rápidas: 9

Melhor resultado: 3º lugar em 2018

Equipe atual: Pole Motorsport

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #4



Ricardo Zonta

Idade: 48 (23/03/1976)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Corridas na Stock Car: 283

Vitórias: 11

Pódios: 38

Poles: 7

Voltas mais rápidas: 18

Vice-campeão em 2020

Equipe atual: RCM Motorsport

Carro: Toyota Corolla

Número: #10



Zezinho Muggiati

Idade: 21 (09/05/2003)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Campeão da Stock Series em 2023

Estreante na Stock Car

Corridas: 6

Equipe atual: KTF Sports

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #38

