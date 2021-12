Porsche Cup: Jimenez confiante em encerrar temporada com título na Endurance Series

Sérgio Jimenez pode encerrar a temporada 2021 com mais um troféu na prateleira. Neste sábado (4), o paulista disputa, ao lado de Edson dos Reis, a grande final da Porsche Endurance Series, competição de provas de longa duração da Porsche Cup Brasil.

A corrida que terá 500 quilômetros ou até 4h30min de duração acontece no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP) e será especial: os campeões poderão celebrar junto com o público, que volta às arquibancadas da categoria pela primeira vez desde o início da pandemia.

Até aqui, a dupla tem sido presença constante no pelotão da frente: foram duas poles positions e dois pódios conquistados nas duas provas disputadas pela classe GT3 Cup Trophy, na qual eles estão na vice-liderança, a seis pontos da primeira posição.

“O Edson está em seu primeiro ano de Porsche e tem tido um aprendizado muito rápido. Nas duas provas longas que fizemos juntos, ele foi muito constante e isso nos permitiu estar sempre entre os primeiros colocados. É com esse espírito que vamos em busca de outro pódio para colocar essa taça na prateleira”, projetou Jimenez.

A prova pela Porsche Endurance Series será um dos últimos compromissos do piloto dentro das pistas na atual temporada. Além desta competição, Jimenez acelerou em 2021 também por categorias como a Stock Car e a Lamborghini Trofeo North America.

“Foi um ano movimentado, cheio de novidades e desafios e esse trabalho na Porsche Cup foi um deles. É sempre bom acelerar aqui com o grid qualificado das provas longas e, depois do vice-campeonato na classe que disputei no ano passado, espero comemorar um título esse ano”, destacou.

A prova decisiva da Porsche Endurance Series no sábado começa às 13h15, com transmissão no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Veja como foi a etapa de Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: