A Porsche Cup abriu nesta quinta-feira os trabalhos para a quarta etapa da temporada 2022, a primeira de duas no circuito de Termas de Río Hondo na Argentina. E na única sessão de treinos livres antes da classificação, que define o grid de largada da primeira corrida sprint, tivemos liderança de Enzo Elias na Carrera e Ricardo Fontanari na Sprint.

A Carrera foi a primeira a ir à pista argentina nesta quinta-feira, para uma sessão de uma hora de duração que antecede a classificação de mais tarde.

Quinto colocado no campeonato, Enzo Elias foi o mais rápido com 01min41s624, tendo em sua cola Werner Neugebauer e o múltiplo campeão da Porsche Miguel Paludo. Entre os pilotos da Sport, Lucas Salles foi o mais rápido, com a sétima posição, enquanto Lineu Pires, em 12º, foi o mais rápido entre os da classe Rookie.

Na sequência, foi a vez da Sprint Challenge ir à pista para mais uma hora de sessão. Ricardo Fontanari foi o mais rápido, com 01min45s379, seguido de Miguel Mariotti, o melhor colocado entre os pilotos da Sport. Fechando, Sadak Leite foi o mais rápido entre o grid da classe Rookie, na 15ª posição.

A Porsche Cup volta à pista Argentina logo mais, para a classificação da etapa Sprint. A sessão está marcada para 13h30, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Confira o resultado do TL1 da Carrera Cup em Termas de Río Hondo

1 – Enzo Elias (01min41s624)

2 – Werner Neugebauer

3 – Miguel Paludo

4 – Christian Hahn

5 – Renan Pizii

6 – Marçal Müller

7 – Lucas Salles

8 – Pedro Aguiar

9 – Rodrigo Mello

10 – Franco Giaffone

11 – Georgios Frangulis

12 – Lineu Pires

13 – Nelson Monteiro

14 – Alceu Feldmann

15 – Francisco Horta

16 – Rouman Ziemkiewicz

17 – Léo Sanchez

18 – Marcelo Hahn

19 – Eduardo Menossi

20 – Sylvio de Barros

21 – Edu Guedes

22 – João Barbosa

23 – Bruno Campos

24 – Gustavo Farah

25 – Paulo Sousa

Confira o resultado do TL1 da Sprint Challenge em Termas de Río Hondo:

1 – Ricardo Fontanari (01min45s379)

2 – Miguel Mariotti

3 – Marcelo Tomasoni

4 – Guilherme Bottura

5 – Christian Mohr

6 – Daniel Correa

7 – Raijan Mascarello

8 – Marcio Mauro

9 – Nelson Marcondes

10 – Vina Neves

11 – Marco Billi

12 – Josimar Junior

13 – Ayman Darwich

14 – Urubatan Junior

15 – Sadak Leite

16 – Gustavo Zanon

17 – Ramon Alcaraz

18 – André Gaidzinski

19 – SangHo Kim

20 – Piero Cifali

21 – Junior Dinardi

22 – Nasser Abultaif

