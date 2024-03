Um dos principais nomes do automobilismo mundial estará presente nas pistas brasileiras em 2024. A Galapagos Capital renovou o patrocínio ao piloto Carlos Campos na temporada 2024 da Porsche Cup e anunciou a chegada do campeão da IndyCar e diretor esportivo da Arrow McLaren na categoria norte-americana, Tony Kanaan, à equipe de Campos.

“A renovação do patrocínio evidencia o compromisso contínuo da Galapagos Capital em apoiar experiências únicas com oportunidades de interação para os nossos clientes”, diz Marco Antonio Bologna, sócio da Galapagos. Ele reforça que aliar os valores do esporte ao mercado de capitais demonstra o diferencial da Galapagos Capital como marca.

Uma parceria que começou na infância

Motorsport.com bateu um papo exclusivo com a nova dupla de pilotos da Galapagos Capital durante evento de apresentação do carro para a temporada 2024. E um momento de nostalgia tomou conta da conversa.

Tony Kanaan e Carlos Campos - Equipe Galápagos Capital Porsche Foto de: Divulgacao

Carlos Campos ficou alguns anos afastado das pistas, mas a parceria com o Tony é de longa data. “Tem uma história muito bacana na nossa adolescência de correr juntos, a gente passava fim de semana juntos, correndo. Era uma turma super legal de amigos, que estava ocorrendo, viajando junto ou dormindo na casa um do outro. Eu lembro que a gente correu de kart muitos anos juntos, depois corremos de Fórmula Ford, depois Fórmula Chevrolet no Brasil e a partir daí precisa sair do Brasil para continuar. Foi quando eu fui para um lado empresarial, enquanto o Tony ali foi seguir a carreira de piloto”, relembrou Campos.

Carlos Campos - Galapagos Capital Porsche Team Foto de: Divulgacao

Depois de um tempo, Max Wilson convidou Carlos para um almoço e disse que ele precisava conhecer a Porsche Cup mais a fundo. “Ele me levou depois de um almoço lá na estrutura da Porsche. Pô, e aí, quando eu abri a porta, olhei, vi 77 Porsches juntos, de corrida... Resumindo, eu fui na terça-feira para visitar a Porsche e na quinta-feira eu já estava treinando no Velocitta, já era no meio do campeonato, mas desde então eu não larguei mais”, concluiu Campos.

Tony Kanaan pediu a liberação das chefias: McLaren e em casa

Dener Pires, Tony Kanaan e Carlos Campos - Apresentação do time Galapagos Capital Porsche Team Foto de: Divulgacao

Tony havia anunciado sua aposentadoria das pistas no fim do ano passado e, de repente, uma proposta foi colocada à mesa com o convite de Campos. Precisou convencer seu chefe da McLaren que guiaria um Porsche no Brasil. “Quando ele me fez essa proposta, um problema foi falar com o meu chefe que eu ia correr de Porsche. Eu acho que vocês sabem onde eu trabalho, e o outro foi falar para “minha chefe” (esposa de Kanaan) que eu voltaria a correr, e ela então foi realmente o mais complicado. E eu e o Carlão, pô, a gente cresceu junto... Corremos de kart na nossa infância. A gente sempre foi muito amigo”, completou Tony.

Dener Pires - CEO da Porsche Cup Brasil Foto de: Divulgacao

O CEO da Porsche Cup, Dener Pires, também esteve presente na apresentação do carro da Galapagos Capital e destacou a importância do time para a temporada 2024: “A Galapagos está unindo duas pessoas aqui que brincavam de kart, começaram a correr de kart na infância, se profissionalizando... E aí quando vem uma companhia dessa consegue proporcionar isso dentro da nossa categoria, ter essas figuras aqui, com a história que eles têm, isso é muito mais legal”.

Watch: Motorsport Business #10 – DENER PIRES conta segredo do sucesso da PORSCHE CUP em relato EMOCIONANTE

"E dessa relação que eles tinham lá de infância, já imaginou ver esses 2 caras no pódio, depois de tudo que eles já viveram? Imagina se você não tem um sabor especial? Imagina, cada um de nós poder fazer a coisa que a gente mais gosta, com amigo que era de lá da infância? Então eu acho que vai ser um time que todo mundo vai olhar, essa iniciativa que estão tendo aqui também é um pouco acima do tradicional, há uma grande expectativa”, concluiu.

Carro de Carlos Campos - Galapagos Capital Porsche Team Foto de: Divulgacao

Podcast #272 – Qual papel de Verstappen na crise da Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!