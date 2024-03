A Porsche Cup ganhou reforços renomados para a temporada de 2024. Entre eles está o cantor Lucas Lucco. O sertanejo fará sua estreia na categoria neste fim de semana no Autódromo de Goiânia competindo pela classe Sprint Trophy, uma “classe escola” da Porsche que mira o treinamento de novos competidores.

Em sua primeira sessão oficial da classe, realizada nesta sexta-feira, Lucas já mostrou a que veio, terminando com a terceira posição em um grid de 14 carros.

Em entrevista ao Motorsport.com, Lucco revelou que correr pela categoria era um desejo antigo, devido ao seu histórico no kart durante a adolescência e uma paixão pelos carros da marca alemã.

“Sempre foi um desejo meu. Eu corri de kart durante toda a minha pré-adolescência, dos 12 anos até quase os 15 lá em Patrocínio, minha cidade, porque lá tem um kartódromo. Quando inaugurou fui para poder conhecer e me apaixonei. Mas depois me envolvi com música e acabou”.

Lucas teve um ‘padrinho’ importante, que o colocou no caminho da Porsche Cup: Rubens Barrichello.

“No ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o Rubinho e o Dudu, e criei uma proximidade maior com o Rubinho, contei pra ele que eu tive muita vontade de correr na Porsche, sou muito fã de Porsche e ele fez a conexão com o Dener”.

“Aí eu conheci a Trophy, essa categoria que dá oportunidade a pilotos não profissionais poderem pilotar. Deu tudo certo, tô muito feliz, realizado. Tenho certeza que vai ser muito divertido assim. Vou tratar como fim de semana de férias mesmo, esquecer o trabalho, esquecer o profissional e me dedicar aqui a esse lazer que eu encontrei”.

Músico com carreira consolidada, Lucas afirma que estar na pista não o preocupa.

“Se for para comparar com o palco, tô bem tranquilo, mesmo. Eu já conheci meu carro há algum tempo, pude andar três dias com ele em Interlagos. O que me deixa um pouco nervoso é que eu não conheço a pista pessoalmente. Pude treinar no simulador, então eu pude conhecer as curvas e os pontos de frenagem”.

“Acho que na estrada, nesses 11 anos de carreira, eu tive que me reinventar muitas vezes, tive que ser forte muitas vezes, criar uma casca dura com os acontecimentos que se desenrolaram no decorrer dessa carreira. E eu acho que a resiliência cabe muito aqui”.

E, para sua estreia, o cantor mira alto, buscando ir além de apenas aprender e completar a corrida da Sprint Trophy.

“Quero o pódio pelo menos. Não estou mirando em outra coisa. Completar a corrida é importante, participar é importante, mas eu não sou desse estilo. Eu sou muito competitivo, gosto de velocidade, gosto de correr, não tenho medo. Então vou pra cima”.

“Durante todas essas voltas, que vão ser mais de 20 minutos de corrida, tem que ter a cabeça no lugar. Eu falei aqui de procurar o pódio, mas com consciência, usando tudo que eu aprendi no decorrer desse tempo que eu tô treinando, fazendo os track days, participando das clínicas e os treinos que a Porsche ofereceu”.

Motorsport Business #10 – DENER PIRES conta segredo do sucesso da PORSCHE CUP em relato EMOCIONANTE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #272 – Qual papel de Verstappen na crise da Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!