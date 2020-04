A GT3 Cup abriu os trabalhos do sábado em Interlagos da Porsche Cup. A categoria, que corre com carros com motores 3.8 fez a sua primeira corrida, que terminou com a vitória de Urubatan Junior.

Seguindo uma determinação das autoridades, a Porsche optou por manter a realização do evento, mas com portões fechados, limitando o número de pessoas presentes no autódromo devido à pandemia do Covid-19. A primeira corrida do dia teve uma duração de 30 minutos mais uma volta.

A largada foi tranquila para quase todos os pilotos da GT3. Cesar Urnhani fez um grande começo, subindo de décimo para quinto, mesmo com uma leve saída da pista nas primeiras curvas. Outro piloto que também saiu da pista foi Cristian Mohr.

No Laranjinha, Lucas Salles fez uma entrada ruim na curva e deixou a porta aberta para que Francisco Horta assumisse a liderança ainda na metade da primeira volta. Logo em seguida, Horta começou a abrir uma grande distância para Salles.

Na terceira volta, Lucas Salles, Nelson Monteiro e Urubatan Junior tentaram entrar juntos em uma curva, e Salles foi o maior prejudicado: após um toque, o piloto acabou rodando e caiu para último. O incidente foi colocado sob investigação pela direção de prova e Salles acabou tomando um drive through como punição por atitude anti-desportiva, já próximo do final da prova.

Na classe Sport, uma briga pela vitória desde as primeiras voltas entre Ayman Darwich e Nelson Marcondes. Na quarta volta, Darwich conseguiu a ultrapassagem, chegando também ao quarto lugar na classificação geral. Depois da ultrapassagem, Marcondes começou a ser pressionado por Marco Billi pelo quinto lugar geral.

Depois da rodada de Salles, Urubatan assumiu o segundo lugar e começou a reduzir a diferença para Horta em busca da liderança da prova. Na quinta volta, com 20 minutos mais uma volta para o fim da corrida, os dois chegaram à linha de chegada colados.

Os dois protagonizaram uma grande disputa no S do Senna no início da sexta volta, após Francisco Horta dar uma freada forte, deixando a porta aberta para Urubatan Junior. Mas a disputa pela liderança acabou esfriando segundos depois com a entrada do Safety Car. O motivo foi um toque entre André Gaidzinski e Leonardo Sanchez, que terminou com ambos os pilotos fora da prova.

Durante o Safety Car, mais um incidente. Ramon Alcaraz acabou saindo da pista e na volta, Guilherme Reischl, para evitar bater no outro carro, acabou indo parar na grama, pondo fim à prova do piloto. Na oitava volta, com 15 minutos para o fim, a corrida foi retomada. Cesar Urnhani, que estava em terceiro, acabou saindo da trajetória antes de cruzar a chegada e caiu para sexto.

Na décima volta, a disputa entre Francisco Horta e Urubatan Junior voltou a esquentar, com os pilotos chegando a ter um toque lateral entre eles. Nesta confusão, Urubatan assumiu a liderança, com Ayman Darwich em um distante terceiro lugar, liderando para a classe Sport.

Na volta 14, a disputa esquentava pelo quarto lugar geral, entre Nelson Marcondes, Marco Billi e Zeca Feffer com os três pilotos muito próximos. Já na volta seguinte, Marco assumiu a quarta posição e disparou na frente dos dois, deixando Nelson pressionado por Zeca.

Enquanto isso, Ayman Darwich escapava na frente em terceiro lugar, se aproximando de Francisco Horta, mas acabou perdendo contato com Horta após uma freada muito forte. No início da última volta, a vitória estava encaminhada para Urubatan, mas a disputa pela segunda posição estava em aberta, com Horta e Darwich entrando no S do Senna lado a lado. Darwich conseguiu o segundo lugar na saída da Junção, garantindo também a vitória da classe Sport.

Com uma grande diferença, Urubatan Junior foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, vencendo a primeira corrida da etapa de Interlagos da GT3 Cup, seguido de Ayman Darwich e Francisco Horta. É a primeira vitória geral de Urubatan, enquanto Darwich conseguiu seu melhor resultado geral na GT3.

Na categoria Sport, além de Darwich em primeiro lugar, o pódio foi completado por Nelson Marcondes e Paulo Totaro.

A GT3 Cup terá sua segunda corrida do sábado às 13h20. Antes disso, a Carrera Cup vai para sua primeira disputa do final de semana às 10h48. Você acompanha todas as corridas do final de semana aqui no Motorsport.com.

Confira os resultados finais da Corrida 1 da Porsche GT3 Cup em Interlagos