Porsche Carrera Cup: Paludo vence com folga prova 1 em Interlagos

Após a vitória de Urubatan Junior na GT3 Cup, foi a vez da Carrera Cup abrir seus trabalhos do sábado em Interlagos da Porsche Cup. A categoria, que corre com carros com motores 4.0 fez a sua primeira corrida, que terminou com uma vitória tranquila de Miguel Paludo.

Seguindo uma determinação das autoridades, a Porsche optou por manter a realização do evento, mas com portões fechados, limitando o número de pessoas presentes no autódromo devido à pandemia do Covid-19. A primeira corrida do dia teve uma duração de 30 minutos mais uma volta.

Antes mesmo do início da prova, um susto para o terceiro colocado, Werner Neugebauer. O carro do piloto precisou ser retirado da pista e foi trocado pelo modelo reserva disponível. Assim, Neugebauer conseguiu manter sua posição de largada, em terceiro.

Na largada, Paludo já começou se defendendo do ataque de Enzo Elias. Mas, diferente da GT3 Cup, uma largada limpa, sem nenhum problema. Ainda na primeira volta, Rodolfo Toni acabou rodando e caiu para último, enquanto na frente, Lico Kaesemodel ultrapassou Werner Neugebauer pelo terceiro lugar. Uma disputa entre os pilotos patrocinados pela Shell.

Após cinco minutos de prova, a disputa estava intensa no pelotão do meio. Do quinto ao nono lugar, todos estavam muito próximos. Na quinta volta, Paludo já abria um pouco mais de um segundo de distância para Enzo Elias, que estava a quase dois segundos a frente de Kaesemodel.

Na sexta volta, uma disputa de Pedros pela oitava posição, com Pedro Boesel apertando Pedro Aguiar e conseguindo a posição, deixando Aguiar para disputar o nono lugar com JP Mauro. E logo em seguida, Ricardo Baptista retirou seu carro da pista, abandonando a prova.

Lá na frente, a diferença entre os três primeiros só crescia, com Paludo chegando a 2s7 para Enzo Elias que abriu 2s de Kaesemodel.

Na décima volta, na entrada da Curva do Sol, Rouman Ziemkiewicz teve uma saída forte da pista, batendo na barreira de pneus enquanto liderava a classe Sport. Mas o piloto conseguiu voltar à pista, causando apenas uma rápida bandeira amarela. Com isso, Rodrigo Mello assumiu a dianteira da Sport.

Atual campeão da Carrera, Marçal Muller começou a travar uma disputa com Alceu Feldmann pelo quinto lugar, última posição do pódio da Porsche Cup.

Enquanto Miguel Paludo e Enzo Elias dispararam na frente, Kaesemodel começou a receber pressão de Neugebauer e, na 12ª volta, com pouco menos de 10 minutos para o fim da prova, o piloto conseguiu retomar sua posição de largada. Nesse momento, Paludo estava a mais de seis segundos de Elias, que abria 5s5 de Neugebauer.

Na volta 15, problemas para o atual campeão. Marçal Muller perdeu um dos pneus traseiros, precisando abandonar a prova.

Com pouco menos de quatro minutos para o final, Maurizio Billi, em 11º, começou a pressionar Rodrigo Mello, em uma disputa que valia a vitória da classe Sport. A briga durou até o final da prova, com Rodrigo Mello levando a melhor.

No início da última volta, Miguel Paludo já estava 10s6 a frente de Enzo Elias, além de ter a volta mais rápida da corrida, com 1min36s010. Paludo levou o carro com tranquilidade para ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada.

Com isso, a classificação geral ficou com Paludo em primeiro, Enzo Elias em segundo e Werner Neugebauer em terceiro. E, na classe Sport, a vitória ficou com Rodrigo Mello, seguido de Maurizio Billi e Rodolfo Toni fechando os três primeiros.

A Carrera Cup terá sua segunda corrida do dia às 14h13. Antes disso, a GT3 Cup volta à pista às 13h20. Você acompanha todas as corridas do final de semana aqui no Motorsport.com.

Confira os resultados finais da Corrida 1 da Porsche Carrera Cup em Interlagos