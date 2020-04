Depois dos treinos classificatórios, chegou a hora das primeiras corridas da temporada da Porsche Cup Brasil! E você acompanha ao vivo, direto de Interlagos, aqui no Motorsport.com as duas corridas da Carrera Cup e as duas da GT3 Cup.

Na primeira corrida da Carrera Cup, Miguel Paludo larga na pole position, com Enzo Elias completando a primeira fila. Já na GT3 Cup, é Lucas Salles que sai na frente, com Francisco Horta em segundo. Para as segundas corridas, há inversão de grid, mas o número de de lugares que serão invertidos é determinado apenas na hora do pódio da Corrida 1, quando o vencedor sorteia o número, que pode ser 6, 7 ou 8.

Seguindo recomendações, a Porsche optou por fazer a corrida com portões fechados, para cumprir a determinação de ter no máximo 500 pessoas no evento.

Fique de olho nos horários

09h50 - Corrida 1 (30 min + 1 volta) - GT3 3.8

10h48 - Corrida 1 (30 min + 1 volta) - CARRERA 4.0

13h20 - Corrida 2 (30 min + 1 volta) - GT3 3.8

14h13 - Corrida 2 (30 min + 1 volta) - CARRERA 4.0

Assista AO VIVO as quatro corridas da primeira etapa da Porsche Cup Brasil, direto de Interlagos: