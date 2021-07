Caio Castro conseguiu sua primeira vitória na Porsche Cup Brasil, na categoria GT3 Cup neste domingo no Autódromo de Interlagos. O ator, que estreia na categoria em 2021 depois de um ano de testes com a categoria.

Castro largou na segunda posição e logo ultrapassou André Gaidzinski. No decorrer da corrida, ele começou a receber a pressão de Cristian Mohr, que se intensificou até a última curva. O resultado também colocou o ator na história da categoria, sendo o 100º vencedor diferente em 16 anos de história.

Após a corrida, quando perguntado sobre como conseguiu segurar a pressão de Mohr, ele foi sincero: “Eu não sei, eu não sei.”

Em seguida, ele falou sobre a emoção vivida neste domingo, após tanto trabalho nos últimos anos com a Porsche.

“Eu não sei descrever, a adrenalina está baixando. Cada movimento que fizemos fez parte de uma corrida muito pensada. É muito mais difícil assim liderar uma prova de ponta a ponta do que andar lá no meio. É claro que tem as dificuldades, mas achei que não fosse tão difícil assim. E a dificuldade vem de seu maior adversário, você mesmo.”

Acompanhando o trabalho do namorado, a atriz Grazi Massafera comentou as emoções vividas em Interlagos neste domingo.

“É uma descarga de adrenalina muito forte. Se a minha estava imensa fora da pista, eu imagino a dele. É tudo muito novo, tem o medo recorrente, por ser um esporte de risco, mas, ao mesmo tempo, você vê a paixão que ele tem. Isso abafa um pouco do medo. Além disso, eu estou vendo a disciplina, como ele vem amadurecendo, por mais que isso seja tão recente, mas é lindo de ver, estou muito orgulhosa.”

Veja como foi a corrida

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.