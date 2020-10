Porsche GT3 Cup: Raphael Reis comemora vitória "em casa"

Raphael Reis, atual líder da Stock Light, mostrou que continua em grande fase e junto com Kreis Jr. conquistou a vitória dos 300 km de Goiânia da Porsche Cup, na categoria GT3 Cup. Ele havia acelerado o 911 GT3 Cup apenas uma única vez, durante a temporada de 2019.

Largando da nona posição geral e terceiro entre os carros da GT3, a dupla executou a estratégia à perfeição. A disputa com a dupla Átila Abreu e Leo Sanchez foi decidida apenas no último stint de Raphael Reis, já nos instantes finais da corrida.

O carro #71 recebeu a quadriculada antes de qualquer outro carro da categoria. A dupla também garantiu o 10º lugar da na classificação geral da corrida.

Esse foi o quarto triunfo de Raphael Reis na temporada de 2020. O piloto já subiu ao lugar mais alto do pódio outras três vezes pela Stock Light.

Foi a terceira vitória de Reis no Autódromo Internacional de Goiânia em 2020. O piloto venceu as duas baterias da Stock Light no traçado pela abertura do campeonato. Raphael volta a acelerar em Goiânia em mais uma oportunidade ainda em 2020 pela Light

“Goiânia é minha segunda casa, talvez até seja a primeira”, disse Rapha. “Essa pista me traz sempre bons resultados, chegar ao autódromo com confiança faz muita diferença na corrida. Quando me convidaram para andar com o Kreis eu sabia que tínhamos a possibilidade real de vencer. E poder disputar as vitórias é algo que me motiva muito, por isso não hesitei em aceitar esse convite em dividir o carro com o Kreis. Muito contente com essa vitória de hoje.”

“Tive que segurar um pouco o Átila no meu stint, eles estavam em outra estratégia na corrida, nosso coach passou essa informação para nós durante a prova. Agradeço ao Raphinha pela parceria, foi um final de semana perfeito para nós”, comentou Kreis Jr.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como foi a prova

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna