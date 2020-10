Porsche Cup Endurance: Dupla Salas e Aguiar vencem 300Km de Goiânia em dia de bela disputa entre Di Grassi e Massa

O campeonato de Endurance da Porsche Cup Brasil teve andamento neste sábado (24), com os 300 km de Goiânia, segunda etapa da temporada de 2020. Após a conquista da pole position mais cedo, Guilherme Salas e Pedro Aguiar a converteram em triunfo.

Eles chegaram dois segundos e meio do carro #100 de Thiago Camilo e Alceu Feldmann. Lucas di Grassi e Ricardo Baptista terminaram na terceira posição, à frente de Felipe Massa e Lico Kaesemodel. Os ex-F1, Di Grassi e Massa, protagonizaram grandes pegas nas voltas finais, com o campeão da F-E levando a melhor no final. Na Carrera Sport, Nelsinho Piquet e Rouman Ziemkiewicz foram os vencedores, em sexto no geral.

Na GT3 Cup, a virória ficou com Raphael Reis e Kreis Jr. Átila Abreu e Leo Sanchez foram os primeiros na Sport e a dupla de ‘Nelsons’, Nelson Marcondes e Nelson Monteiro, venceram pela Trophy.

A Corrida

Na largada, Nelsinho Piquet ultrapassou o pole, Pedro Aguiar e o segundo colocado Werber Neugebauer. Enquanto isso Beto Gresse escapava da pista e abandonava a prova após toque com Rodolfo Toni na entrada da curva zero.

Ainda na primeira das 79 voltas, Marcelo Franco perdeu o controle na freada do miolo do circuito e acertou de Eduardo Azevedo, os carros tiveram quebra na suspensão e abandonaram a prova. Os acidentes obrigaram a intervenção do safety car.

Na sexta volta de prova, o carro de segurança saiu da pista e houve a relargada. Piquet manteve a liderança, enquanto Pedro Aguiar se defendia de Neugebauer e Alan Hellmeister ultrapassava Ricardo Baptista para assumir a quarta posição.

Na volta seguinte, Neugebauer tentou ultrapassar Pedro Aguiar na reta oposta, Hellmeister chegou rápido no piloto do carro #08, tocou na traseira do líder da Endurance que escapou da pista, caiu para último, mas conseguiu retornar para a prova.

Sérgio Jimenez aproveitou a briga e saltou de quinto para o segundo lugar, mais de cinco segundos atrás de Nelsinho Piquet.

Na classe GT3 Cup, Cesar Ramos era o líder após dez voltas de prova, seguido por Kreis Jr. e Lucas Salles.

Neste momento de prova, Werner era o destaque dos 300 Km de Goiânia, escalando da 21ª para a 12ª colocação. Enquanto isso, Alan Hellmeister, que estava sob investigação pelo incidente com Neugebauer, atacava Pedro Aguiar em busca da segunda colocação.

Na 12ª volta, Ricardo Baptista que figurava no oitavo lugar estreou a janela de pit stop e passou o carro #27 para Lucas Di Grassi. Neste momento a direção de prova julgou o incidente entre Werner Neugebauer e Alan Hellmeister como incidente de corrida.

Três voltas mais tarde, Lico Kaesemodel ultrapassou Pedro Aguiar no miolo do traçado para assumir a quarta colocação da prova. Na mesma volta, Gergios Frangulis ultrapassava Paulo Totaro para assumir a 17ª colocação da prova.

Após 18 voltas completadas, o top-5 da prova era formado por Piquet, mais de dez segundo à frente de Sérgio Jimenez. Na sequência vinham Alan Hellmeister, Lico Kaesemodel e Pedro Aguiar.

Na volta seguinte, Cesar Ramos, líder na classe GT3 Cup, entrou nos boxes para entregar o carro #18 para Zeca Feffer. Neugebauer, o oitavo, também realizou a parada mas sem realizar a troca de pilotos.

Depois de 24 das 79 voltas completadas, Jimenez, segundo colocado da prova, entrou para os boxes para entregar o carro para Rodrigo Mello. Piquet se matinha longe dos adversários na liderança.

Com 32 voltas completadas o líder Nelson Piquet Jr. entrou nos boxes e entregou o carro #80 para Rouman Ziemkiewicz. Neste momento Pedro Aguiar assumiu a liderança, mas sem ter feito nenhum pit stop.

Na classe GT3 Cup, Leonardo Sanchez liderava, seguido por Ricardo Fontanari, mas ambos não haviam feito nenhuma parada nos boxes.

Na 33ª volta o líder provisório, Pedro Aguiar, e Alceu Feldmann entraram no box, Aguiar entregou o carro #20 para Guilherme Salas e Alceu entregou o carro #100 para Thiago Camilo. Na volta seguinte Werner Neugebauer retornou aos boxes após o carro soltar muita fumaça pelo escapamento.

Após as paradas do líderes, a corrida tinha entre os cinco primeiros Rouman Ziemkiewicz, Lico Kaesemodel, Rodrigo Mello, Guilherme Salas e Thiago Camilo.

Na classe GT3 Cup a liderança era da dupla Zeca Feffer e César Ramos, seguidos por Raphael Reis e Kreis Jr.

Na 40ª volta, Raphael Reis assumiu a liderança da classe GT3 Cup, após ultrapassagem sobre Zeca Feffer na curva da entrada da reta dos boxes.

Enquanto isso, o pole position, Guilherme Salas, escalava o pelotão. O piloto de Jundiaí saiu dos boxes na quarta colocação e neste momento já era segundo colocado, virando cerca de dois segundos por volta mais rápido que o líder Rouman Ziemkiewicz.

Oito voltas depois, Rouman parou nos boxes mas sem realizar troca de pilotos com Piquet Jr. e Salas assumiu a liderança, seguido por Thiago Camilo, Luca Seripieri e Alexandre Auler.

Na volta 53 das 79 regulamentares, Rodrigo Mello rodou no miolo do traçado mas sem dano ao carro, retomando a corrida na 17ª posição. Enquanto isso Lucas di Grassi superava Felipe Massa para conquistar a 13ª colocação.

Três voltas mais tarde, Salas entrou nos boxes e se manteve no comando do carro #20, com isso Luca Seripieri assumiu a liderança.

William Freire liderava na classe GT3 Cup e se colocava na terceira colocação geral da corrida. Na volta seguinte Paulo Totaro se perdeu na pista após tomar uma volta de Thiago Camilo e escapou no final da reta oposta.

Na volta 58, Ricardo Baptista entrou para o box e seu parceiro Lucas di Grassi voltou para pista com o carro reserva.

Duas voltas mais tarde, Thiago Camilo, sexto colocado, ultrapassou Guilherme Salas e assumiu a quinta colocação com uma manobra que foi iniciada na curva da entrada da reta dos boxes e foi completada na curva 2, após os pilotos entrarem lado a lado na curva um.

Faltando 15 voltas para o final, Átila Abreu liderava a prova e a classe GT3 Cup, embora estivesse com uma parada a menos que os seus adversários.

Duas voltas depois Abreu e Salas entraram para os boxes, com isso dupla Thiago Camilo e Alceu assumiu a liderança. Quatro voltas mais tarde Zonta, Massa, Billi, Iorio, Ziemkiewicz e Dennis Dirani foram aos boxes.

Após a última rodada de pits e faltando cinco voltas para o fim a Guilherme Salas ultrapassou Thiago Camilo que vinha saindo dos box e reassumiu a liderança da prova.

Lucas Di Grassi vinha em terceiro, seguido por Felipe Massa e Werner Neugebauer.

Na volta seguinte Massa ultrapassou di Grassi por fora na curva um para assumir o terceiro lugar da prova. No giro seguinte, di Grassi deu o troco na mesma curva, colocando por dentro e recuperando o terceiro posto.

Após 79 voltas completadas, Guilherme Salas e Pedro Aguiar venceram os 300 Km de Goiânia, Thiago Camilo e Alceu Feldmann terminaram na segunda colocação acompanhados de Lucas Di Grassi e Ricardo Baptista.

Na GT3 Cup Raphael Reis e Kreis Jr, foram os vencedores, seguidos pela dupla Cesar Ramos e Zeca Feffer e William Freire e Francisco Horta.

Carrera Cup

Alceu Feldmann 116 Werner Neugebauer 113

Ricardo Zonta 113

4. Pedro Aguiar 101

Guilherme Salas 101

6. Lico Kaesemodel 90

Felipe Massa 90

8. Ricardo Baptista 79

9. Nelson Piquet Jr. 76

10. Rouman Ziemkiewicz 66

11. Miguel Paludo 61

Beto Gresse 61

Thiago Camilo 61

14. Luca Seripieri 56

Alan Hellmeister 56

16. Dennis Dirani 55

Rodrigo Mello 55

Sergio Jimenez 55

Lucas Di Grassi 55

20. Eduardo Azevedo 50

Ricardo Maurício 50

22. Marcelo Franco 45

Cacá Bueno 45

24. Fran Lara 36

25. Rodolfo Toni 29

Danilo Dirani 29

Renan Guerra 29

Alexandre Auler 29

29. Gabriel Casagrande 26

30. Bruno Baptista 24

Carrera Sport

Nelson Piquet Jr. 120

2. Rouman Ziemkiewicz 108

3. Rodrigo Mello 90

Sergio Jimenez 90

5. Eduardo Azevedo 72

Ricardo Maurício 72

7. Marcelo Franco 60

Cacá Bueno 60

9. Fran Lara 48

Alexandre Auler 48

Renan Guerra 48

12. Rodolfo Toni 42

Danilo Dirani 42

14. Gabriel Casagrande 36

GT3

Chico Horta 123

William Freire 123

3. Léo Sanchez 111

Átila Abreu 111

Zeca Feffer 111

César Ramos 111

7. Lucas Salles 88

Rafael Suzuki 88

9. Kreis Jr. 86

10. Nelson Marcondes 85

Nelson Monteiro 85

12. Raphael Reis 68

13. Marco Billi 64

Maurizio Billi 64

15. Ricardo Fontanari 62

Matheus Iorio 62

Paulo Totaro 62

Fabio Carbone 62

19. André Gaidzinski 61

20. Georgios Frangulis 50

Gaetano di Mauro 50

22. Dennis Dirani 45

23. Ayman Darwich 42

Eduardo Menossi 42

25. Alexandre Auler 29

Renan Guerra 29

27. Antonio Junqueira 26

Alberto Cattucci 26

29. Urubatan Jr. 24

Enzo Elias 24

31. Guiga Spinelli 22

Lukas Moraes 22

33. Cristian Mohr 18

34. Márcio Mauro 16

GT3 Sport

Léo Sanchez 144

Átila Abreu 144

3. Nelson Marcondes 108

Nelson Monteiro 108

5. Marco Billi 72

Maurizio Billi 72

Ricardo Fontanari 72

Matheus Iorio 72

Paulo Totaro 72

Fabio Carbone 72

Andre Gaidzinski 72

12. Dennis Dirani 60

13. Georgios Frangulis 48

Gaetano Di Mauro 48

15. Ayman Darwich 42

Eduardo Menossi 42

17. Guiga Spinelli 30

Lukas Moraes 30

19. Cristian Mohr 18

Kreis Jr. 18

21. Márcio Mauro 12

GT3 Trophy

Nelson Marcondes 144

Nelson Monteiro 144

3. Marco Billi 120

Maurizio Billi 120

5. Ayman Darwich 90

Eduardo Menossi 90

7. Guiga Spinelli 48

Lukas Moraes 48

9. Cristian Mohr 36

Kreis Jr. 36

11. Andre Gaidzinski 30

Márcio Mauro 30

Veja como foi a corrida

