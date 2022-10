Carregar reprodutor de áudio

Um incidente ainda na primeira parte da prova tirou de Marcelo Hahn e Allam Khodair a chance de brigar pela vitória na segunda etapa da Porsche Endurance Series, o campeonato de corridas de longa duração da Porsche, realizada neste final de semana. Em Goiânia. Mesmo assim, a dupla da Blau Motorsport ainda conseguiu salvar um quinto lugar na categoria Sport e subiu ao pódio.

“Estamos felizes de subir ao pódio mais uma vez, mas o resultado ficou bem abaixo da nossa expectativa e do nosso real potencial. Acabamos perdendo uma volta depois de um toque com um adversário e, mesmo sendo uma prova longa, não conseguimos recuperar”, lamentou Marcelo Hahn.

“A corrida não foi como esperávamos, tínhamos um ritmo muito bom e poderíamos ter brigado pela vitória. Mas vamos buscar essa conquista na última etapa do ano, em Interlagos”, completou o Japonês Voador.

Já Chris Hahn e Diego Nunes tiveram um final de semana pra lá de complicado. A dupla chegou a Goiânia defendendo a liderança do campeonato, largou na primeira fila, mas dois pneus furados ao longo da disputa de 300km no calor de mais de 35 graus tiraram a dupla do carro 26 da pódio. Acabaram cruzando a linha de chegada na sexta colocação da categoria Carrera.

“Não foi o nosso final de semana. Conseguimos largar na primeira fila porque conseguimos encaixar voltas boas no quali, mas nosso carro não teve um ritmo competitivo. Os dois pneus furados acabaram por minar nossas chances”, disse Chris Hahn.

“Foi um resultado muito ruim para o campeonato, mas temos potencial para reverter essa situação em Interlagos e esperar que, na conta dos descartes, consigamos somar mais pontos. O resultado não foi bom, mas ainda vamos para a última etapa prontos para dar nosso melhor e brigar pelo título”, completou Diego Nunes.

A etapa final da Porsche Endurance Series está marcada para o dia 04 de dezembro, em Interlagos. Antes disso, a Porsche Cup volta à ação nos dias 12 e 13 de novembro para a última etapa do campeonato Sprint. A disputa também será em Interlagos, junto com o GP Brasil de F1.

