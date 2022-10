Carregar reprodutor de áudio

Goiânia recebeu neste domingo a sétima etapa da Porsche Cup Brasil 2022 e assistiu o Porsche #777 (911 GT3 Cup 991 Geração II) de Josimar Junior e Sérgio Ramalho conquistar mais uma vitória na prova do campeonato Endurance, de longa duração.

Foi a segunda vitória da dupla na classe Sport da categoria Challenge. A primeira havia sido no Autódromo Termas de Río Hondo, na Argentina, na primeira de três etapas previstas para o Endurance. Os pernambucanos mantêm a liderança na divisão e seguem para a etapa final no autódromo de Interlagos com 131 pontos.

Foram cerca de 300 quilômetros em 79 voltas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, completados em 2h11min59seg.

Uma corrida emocionante do início ao fim, muitas ultrapassagens, boas disputas e trocas de posições desde a largada até a quadriculada, onde 31 carros alinharam no grid para a segunda de três etapas do campeonato Endurance, com muito sol e temperatura ambiente em torno de 34º C, e na pista 50º C.

Eram previstos três pitstops técnicos para revezamento no cockpit. Josimar disputou a primeira parte, até a primeira parada técnica, logo após a volta 14. A partir daí, Sérgio Ramalho assumiu o comando e prosseguiu após o fim do segmento 1 na volta 40.

Foi quando Josimar voltou ao volante do Porsche #777 para fechar a disputa. Nos dois segmentos da prova, a dupla garantiu a primeira posição da classe Sport. Já entre os carros da Challenge ficaram com a sexta e quarta colocações, respectivamente.

“Foi uma corrida bastante extenuante, por conta do forte calor, mas conseguimos nos superar. Tivemos um carro rápido. Esta conquista vem coroar a nossa evolução na competição. Saímos felizes. Hoje, o ritmo apresentado ao longo da prova fez toda a diferença".

"O Sérgio Ramalho é um grande piloto e tudo isso soma para o nosso aprendizado em nosso ano de estreia”, afirmou Josimar. “Agora é buscar manter este ritmo na corrida final do campeonato, para brigar pelo título em Interlagos”, completou.

Para o parceiro pernambucano, foi uma prova igualmente dura. “Muito bom o resultado. É nossa segunda vitória na divisão e faltou pouco para vencer na geral da Challenge. Tínhamos ritmo para isso, mas alguns percalços atrapalharam a estratégia e não resultou no que queríamos para a corrida. Porém, colhemos muito aprendizado, que levaremos para a final, atrás da vitória na categoria e o título na Sport”, concluiu Sérgio Ramalho.

A próxima etapa da Porsche Cup Brasil está marcada para os dias 12 e 13 de novembro, no Autódromo de Interlagos, que será realizada em conjunto com a programação do GP da Fórmula 1. Neste evento, serão decididos os títulos do campeonato Sprint.

E na nona e última etapa da temporada, prevista para 3 de dezembro, no mesmo circuito paulistano, serão conhecidos os campeões da temporada 2022 do Endurance com prova de 500 km.

Josimar Junior e Sérgio Ramalho para as provas da Endurance contam o patrocínio da Hebron Farmacêutica, da Energiclin (suplemento vitamínico e mineral), do Grupo Dislub Equador, Duramais, Exmed e JBS Motors.

Resultado da corrido do Endurance/Goiânia (300 km) - Etapa 7

1) #1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas, CAR, 79 voltas, 02h11min59s

2) #7 Miguel Paludo e Dennis Dirani, CAR, a 2s860

3) #99 Jeff Giassi e Nicolas Costa, CAR, a 16s182

4) #88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos, CAR S, a 19s030

5) #73 Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias, CAR R, a 23s661

6) #29 Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr, CAR, a 28s635

7) #77 Francisco Horta e William Freire, CAR S, a 31s847

8) #8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, CAR, a 33s857

9) #87 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister, CAR R, a 34s708

10) #888 Lineu Pires e Beto Gresse, CAR R, a 40s990

11) #80 Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande, CAR S, a 47s853

12) #85 Eduardo Menossi e Pedro Boesel, CAR S, a 49s569

13) #9 Edu Guedes e Renan Pizii, CAR R, a 1min09s389

14) #25 Paulo Sousa e Galid Osman, CAR R, a 1min22s133

15) #44 Gustavo Farah e Sebastian Moreno, CAR R, a 1 volta

16) #121 João Barbosa e João Gonçalves, CAR R, a 1 volta

17) #33 Bruno Campos e Giuliano Losacco, CAR R, a 1 volta

18) #26 Christian Hahn e Diego Nunes , CAR, a 2 voltas

19) #145 Carlos Renaux e Luiz Razia, CHA, a 2 voltas

20) #199 Nelson Marcondes e Renan Guerra, CHA, a 2 voltas

21) #555 Ayman Darwich e Sergio Jimenez, CHA, a 2 voltas

22) #777 Josimar Junior e Sergio Ramalho, CHA S, a 2 voltas

23) #2 Junior Dinardi e Yuri Alves, CHA R, a 3 voltas

24) #116 Marcelo Hahn e Allam Khodair, CAR S, a 4 voltas

25) #70 Lucas Salles e Rafael Suzuki, CAR S, a 4 voltas

26) #14 Andre Gaidzinski e Artur Ramos, CHA R, a 4 voltas

27) #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello, CAR S, a 5 voltas

28) #17 Leonardo Sanchez e Átila Abreu, CAR R, a 9 voltas

29) #66 Sadak Leite e Fabio Carbone, CHA R, a 10 voltas

Não completaram 75% da prova

30) #74 Piero Cifali e André Bragantini Jr, CHA R, a 79 voltas

31) #34 Ricardo Fontanari e Matheus Iorio, CHA, desqualificado

PRÓXIMAS ETAPAS:

Etapa 8 – 12 e 13/11 - Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 9 – 03/12 – Endurance - Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

