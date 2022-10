Carregar reprodutor de áudio

Nelson Monteiro e Alan Hellmeister foram destaques na segunda etapa da Porsche Endurance Challenge, neste domingo (16), no Autódromo Internacional de Goiânia. A dupla, que venceu na primeira etapa da competição em Termas do Rio Hondo, conquistou a pole position dos 300 Km de Goiânia, com Hellmeister marcando o melhor tempo entre todos os competidores.

No comando do Porsche #87, após 79 voltas completadas em temperaturas altíssimas, Monteiro e Hellmeister conquistaram o segundo lugar na competição e seguem líderes da categoria Carrera Rookie, a uma prova do fim do campeonato.

A prova de 300 quilômetros no sempre exigente circuito goiano não foi nada fácil, pois o desgaste de pilotos, carros e pneus fizeram com que as estratégias ficassem ainda mais evidentes na busca pelas primeiras posições.

“Fizemos uma ótima prova, pois fechamos na geral também na nona posição e conseguimos administrar a liderança na categoria que era nosso maior objetivo”, explicou Monteiro ao fim da prova. “Nós chegamos a ocupar as primeiras posições na etapa o que mostra que estamos muito competitivos. Agora é focar na busca do título em Interlagos”, comemorou Hellmeister.

A etapa decisiva do campeonato de provas longas será também a mais exigente de todas, com 500 quilômetros a serem cumpridos. A prova, em São Paulo (SP), será no dia 3 de dezembro.

Porsche Endurance Challenge – Goiânia – Etapa 2:

1. #1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas 2h11:59.195

2. #7 Miguel Paludo e Dennis Dirani +2.860

3. #99 Jeff Giassi e Nicolas Costa +16.182

4. #88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos* +19.030

5. #73 Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias** +23.661

6. #29 Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr +28.635

7. #77 Francisco Horta e William Freire* +31.847

8. #8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta +33.857

9. #87 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister** +34.708

10. #888 Lineu Pires e Beto Gresse** +40.990

11. #80 Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande* +47.853

12. #85 Eduardo Menossi e Pedro Boesel* +49.569

13. #9 Edu Guedes e Renan Pizii** +1:09.389

14. #25 Paulo Sousa e Galid Osman** +1:22.133

15. #44 Gustavo Farah e Sebastian Moreno** -1 volta

16. #121 João Barbosa e João Gonçalves** -1 volta

17. #33 Bruno Campos e Giuliano Losacco** -1 volta

18. #26 Christian Hahn e Diego Nunes +0.032 -2 voltas

19. #145 Carlos Renaux e Luiz Razia -2 voltas

20. #199 Nelson Marcondes e Renan Guerra -2 voltas

21. #555 Ayman Darwich e Sergio Jimenez -2 voltas

22. #777 Josimar Junior e Sergio Ramalho* - 2 voltas

23. #002 Junior Dinardi e Yuri Alves** -3 voltas

24. #116 Marcelo Hahn e Allam Khodair* -4 voltas

25. #70 Lucas Salles e Rafael Suzuki* -4 voltas

26. #14 Andre Gaidzinski e Artur Ramos**-4 voltas

27. #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello* -5 voltas

28. #17 Leonardo Sanchez e Átila Abreu** -9 voltas

29. #66 Sadak Leite e Fabio Carbone** -10 voltas

30. #74 Piero Cifali e André Bragantini Jr**-79 voltas

Classificação dos Campeonatos:

Carrera Cup

1. #1 Alceu Feldmann, 122 pontos

#1 Guilherme Salas, 122

2. #99 Jeff Giassi, 95

#99 Nicolas Costa, 95

3. #8 Ricardo Zonta, 93

#8 Werner Neugebauer, 93

4. #29 Nelson Piquet Jr., 86

#29 Rodrigo Mello, 86

5. #73 Adroaldo Weisheimer, 74

#73 Enzo Elias, 74

6. #26 Christian Hahn, 70

#26 Diego Nunes, 70

7. #87 Alan Hellmeister, 65

#87 Nelson Monteiro, 65

8. #888 Beto Gresse, 62

#888 Lineu Pires, 62

9. #7 Dennis Dirani, 56

#7 Miguel Paludo, 56

10. #80 Gabriel Casagrande, 55

#80 Rouman Ziemkiewicz, 55

11. #88 Cesar Ramos, 54

#88 Georgios Frangulis, 54

12. #77 Francisco Horta, 49

#77 William Freire, 49

13. #70 Lucas Salles, 40

#70 Rafael Suzuki, 40

14. #16 Renan Pizii, 36

15. #3 Franco Giaffone, 33

#3 Rubens Barrichello, 33

16. #25 Galid Osman, 32

#25 Paulo Sousa, 32

17. #116 Allam Khodair, 30

#116 Marcelo Hahn, 30

18. #9 Edu Guedes, 27

19. #85 Eduardo Menossi, 25

#85 Pedro Boesel, 25

20. #44 Gustavo Farah, 24

#44 Sebastian Moreno, 24

21. #17 Átila Abreu, 23

#17 Leonardo Sanchez, 23

22. #33 Bruno Campos, 18

#33 Giuliano Losacco, 18

23. #121 João Barbosa, 17

#121 João Gonçalves, 17

24. #16 Danilo Dirani, 16

25. #9 Carlos Ambrósio, 7

26. #5 Ricardo Maurício, 0

#5 Sylvio de Barros, 0

Carrera Rookie

1. #87 Nelson Monteiro, 124

#87 Alan Hellmeister, 124

2. #73 Adroaldo Weisheimer, 119

#73 Enzo Elias, 119

3. #888 Lineu Pires, 115

#888 Beto Gresse, 115

4. #25 Paulo Sousa, 92

#25 Galid Osman, 92

5. #9 Edu Guedes, 82

6. #44 Gustavo Farah, 75

#44 Sebastian Moreno, 75

7. #17 Leonardo Sanchez, 73

#17 Átila Abreu, 73

8. #121 João Barbosa, 67

#121 João Gonçalves, 67

9. #33 Bruno Campos, 66

#33 Giuliano Losacco, 66

10. #9 Renan Pizii, 48

11. #9 Carlos Ambrósio, 34

12. #5 Sylvio de Barros, 10

#5 Ricardo Mauricio, 10

