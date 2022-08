Carregar reprodutor de áudio

Após a conclusão da etapa Sprint na sexta-feira, a Porsche Cup Brasil abre neste sábado as atividades para a primeira corrida do campeonato de Endurance da temporada 2022, com a categoria voltando a correr em uma etapa internacional depois de três anos de ausência, por causa das restrições de viagens ocasionadas pela pandemia.

O local escolhido é Termas de Río Hondo, na Argentina, no mesmo autódromo em que é realizado o GP da Argentina de MotoGP, que volta a ser parte integrante do calendário da Porsche Cup, depois das temporadas 2016 e 2017.

Assim como nos anos anteriores, o campeonato de Endurance contará com três etapas em 2022, tendo a deste fim de semana uma duração de 300km ou 2h45min. Além dos pilotos titulares, o grid contará com convidados de grande renome do automobilismo brasileiro, como Rubens Barrichello e Ricardo Zonta, até agora.

Confira os dias e horários das etapas da Porsche Cup na Argentina:

Campeonato Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Endurance Treino Livre 1 Sábado 15h30 Endurance Classificação Domingo 9h Motorsport.com e Motorsport.tv Endurance Corrida Domingo 13h05 Motorsport.com e Motorsport.tv

