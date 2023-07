A Porsche Cup Brasil abriu o sábado em Interlagos com o classificatório da Carrera Cup, válida pela quinta etapa da temporada 2023 e a quarta do campeonato sprint. Em uma sessão conturbada, encerrada segundos mais cedo devido a uma batida de Rodrigo Mello na reta principal, Werner Neugebauer bateu Nicolas Costa por apenas 0s023 para ficar com a pole position.

Entre os pilotos da Carrera Sport, Lineu Pires será o melhor colocado no grid de largada da corrida deste sábado, garantindo a quarta posição. Fechando, na Carrera Rookie, a 'pole' foi de Bruno Campos na 19ª colocação.

Nas classificações da Carrera Cup e da Sprint Challenge, as sessões são divididas em quatro parte: primeiro, vão à pista os pilotos da Rookie, seguidos da Sport e, por último, da Cup ou da Challenge. Ao final, os dez melhores seguem para a disputa da pole position.

Primeiro, foram para a pista os pilotos da Carrera Rookie. Ao final da sessão de dez minutos, Bruno Campos foi o mais rápido com 01min36s816, 0s154 à frente de Edu Guedes. Líder da Carrera Rookie, João Barbosa acabou não disputando a etapa.

Na sequência, foi a vez do grid da Carrera Sport, que tirou o pessoal da Rookie da disputa do top 10, ocupando as 12 primeiras posições. Lineu Pires foi o mais rápido com 01min35s878, apenas 0s010 à frente de Nelson Monteiro.

Fechando a primeira parte da classificação, tivemos uma sessão atribulada entre os seis pilotos da Carrera Cup. Apenas três deles superaram a marca de Pires. Werner Neugebauer, o mais rápido, com 01min35s559, seguido de Rodrigo Mello e Marçal Müller, enquanto o líder Nicolas Costa foi o sexto.

No início da disputa do top 10, problemas para Monteiro. Com pneus frios, o piloto acabou rodando no fim da reta oposta. Ele bateu no guard-rail e acabou deixando partes do carro na pista e abandonou com um furo no radiador. Outro que teve problemas foi Ferter, que rodou no segundo setor, mas evitou uma batida mais forte.

A briga pela pole position acabou ainda mais cedo, a 30s do fim, devido a uma bandeira vermelha causada por Rodrigo Mello, que bateu no muro na reta principal.

Com isso, Werner Neugebauer garantiu a pole position com 01min35s214, apenas 0s023 à frente de Nicolas Costa em segundo. Marçal Müller, Lineu Pires e Raijan Mascarello completaram o top 5.

O grid da Carrera Cup da Porsche Cup Brasil volta à pista de Interlagos ainda neste sábado para a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h30, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Carrera Cup em Interlagos:

1 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

2 – Nicolas Costa (Carrera Cup)

3 – Marçal Müller (Carrera Cup)

4 – Lineu Pires (Carrera Sport)

5 – Raijan Mascarello (Carrera Sport)

6 – Peter Ferter (Carrera Sport)

7 – Lucas Salles (Carrera Sport)

8 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

9 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

10 – Nelson Monteiro (Carrera Sport)

11 – Ricardo Fontanari (Carrera Sport)

12 – Nelson Marcondes (Carrera Sport)

13 – Franco Giaffone (Carrera Sport)

14 – Georgios Frangulis (Carrera Sport)

15 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

16 – Ayman Darwich (Carrera Sport)

17 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

18 – Eduardo Menossi (Carrera Sport)

19 – Bruno Campos (Carrera Rookie)

20 – Edu Guedes (Carrera Rookie)

21 – Gustavo Farah (Carrera Rookie)

22 – Paulo Sousa (Carrera Rookie)

23 – Piero Cifali (Carrera Rookie)

24 - Nasser Aboultaif (Carrera Rookie)

