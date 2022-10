Carregar reprodutor de áudio

Acelerando pela segunda vez na temporada 2022 em Goiânia (GO), os pilotos da Porsche Carrera Brasil tiveram um sábado agitado. O dia começou com duas sessões de classificação, para definir os grids das duas corridas da quinta etapa do campeonato de corridas curtas da categoria.

Na primeira sessão, Werner Neugebauer foi o mais rápido (1min23s304) e garantiu a posição de honra no grid da primeira prova. Essa é a terceira vez que o gaúcho larga na frente na atual temporada. Werner terminou a primeira corrida com a terceira colocação. A vitória ficou com Miguel Paludo e Enzo Elias em segundo.

Sobre a classificação, Werner avalia que o novo formato adotado para as últimas etapas da temporada favorece a disputa direta entre os postulantes ao título.

“Esse formato de classificação é um formato que a categoria adota no final da temporada, nas duas últimas etapas, quando normalmente tem a decisão de título. Eu acho que favorece a disputa mais direta".

"O formato de inversão de grid na segunda corrida é legal, gera disputa, gera emoção na corrida para o público e tudo, mas o formato que a gente tem a partir dessa etapa até a última, privilegia a disputa mais direta entre os carros mais rápidos, os pilotos mais rápidos, então eu gosto desse formato no final do campeonato”, avaliou Neugebauer.

Pela conquista da terceira pole, o gaúcho viu potencial para conquistar duas poles em Goiânia, mas também avaliou como positiva a oportunidade de largar na primeira fila nas duas corridas.

“Foi uma boa classificação, a gente podia ter brigado melhor pela pole no segundo qualy. Eu fiquei atrás de um piloto mais lento que acabou comprometendo a minha performance, mas o saldo muito positivo”.

Em uma pista difícil de ultrapassar, Werner viu como positivo um terceiro lugar. “Na corrida eu acabei largando um pouquinho mal, perdi uma posição na freada da primeira curva e acabei ficando por fora na segunda curva perdi outra posição. Ainda assim foi um saldo positivo. Um terceiro lugar está muito bom".

"Aqui é uma pista que não é tão fácil de passar, é uma pista rápida, o carro não ajuda muito no sentido de que é um carro rápido, com bastante pressão aerodinâmica e isso dificulta ultrapassagem, mas é um bom resultado. Amanhã tem mais, eu largo em segundo e vamos brigar pela vitória de novo”, avaliou o piloto do Porsche GT3 992 #8 da Mahrte Racing Team.

Neste domingo os pilotos voltam à pista para a segunda corrida, fechando a quinta – e penúltima – etapa do campeonato Sprint. A largada está prevista para 12h30, com transmissão ao vivo da Band e redes sociais da categoria.

Para a temporada 2022, Werner Neugebauer representa a Mahrte Racing Team e tem apoio da helloo.

Resultado a Corrida 1 da Carrera Cup (top 5):

1. Miguel Paludo, 19 voltas em 27min44s323

2. Enzo Elias, a 0s750

3. Werner Neugebauer, a 1s556

4. Pedro Aguiar, a 4s662

5. Renan Pizii, a 8s257

Programação da 6ª etapa do campeonato Sprint em Goiânia (Carrera Cup):

Domingo, dia 9

12h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche Cup em Goiânia:

