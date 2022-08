Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Leonardo Sanchez enfrenta uma maratona de corridas na Porsche Cup, em Termas de Río Hondo, na Argentina. O piloto do carro #17 disputa as duas provas da etapa de Sprint e a primeira prova de Endurance da temporada, em dupla com Átila Abreu.

O traçado com 14 curvas e 4.805 metros é novo para Sanchez, por isso uma rápida adaptação será fundamental para um bom resultado. Além disso, o piloto terá três provas ao longo do fim de semana, todas com estratégias muito diferentes.

O editor recomenda: Porsche Cup: Confira horários e onde assistir etapas sprint e endurance na Argentina

A etapa de Sprint será realizada nos dias 11 e 12 de agosto, com duas provas de 30 minutos de duração. Sanchez ocupa o oitavo lugar na classe Carrera Rookie. No dia 14, acontece a primeira prova de longa duração no ano, com 300km ou 2h45 de duração.

Na prova de Endurance, Átila Abreu se junta a Sanchez na busca de um bom resultado da Carrera Rookie. A dupla já venceu uma prova internacional da Porsche, em 2019, no icônico circuito de Estoril, em Portugal. Os pilotos também competem no Endurance Brasil, o que melhora o entrosamento para a corrida de longa duração. Por esses motivos a expectativa é de um bom resultado.

Sanchez e Abreu já conquistaram três títulos de Endurance nos últimos três anos, um na Endurance Brasil e dois na Porsche Cup, nas antigas classes GT3 e GT3 Sport. As etapas em Termas de Río Hondo serão transmitidas no YouTube do Motorsport.com.

Leo está otimista: “Gosto de provas longas, estou contente em fazer a etapa de Sprint e na sequência a de Endurance. Já vencemos dois campeonatos e neste ano subimos de classe, a disputa será intensa. O jeito de encarar uma prova Sprint é muito diferente do Endurance, então o desafio será a adaptação em uma nova pista, tirando o máximo de velocidade nas provas curtas e depois virar a chave para ter ritmo e consistência na longa. Mas estou confiante que vou subir ao pódio.”

Abreu disse: “Temporada nova e em uma pista nova para mim e o Léo. Termas é um autódromo conhecido da categoria, mas para nossa dupla será um desafio. Temos que aproveitar muito bem os treinos para nos adaptar ao circuito."

"Por outro lado, a primeira nossa e do Léo no automobilismo também foi em corrida de Endurance e em pista que não conhecíamos, em Portugal. Então temos boas lembranças deste campeonato. Este ano vamos competir com o novo modelo 992 na classe principal da Porsche, com pilotos bem competitivos, o que vai exigir mais de nós. Mas estou confiante, gosto muito deste carro e já fiz alguns testes em simulador, estou bem animado para o campeonato, a meta é pódio", completou.

ETAPA 4 – TERMAS DE RÍO HONDO:

Quarta-feira - 10 de agosto:

09h55 - treino opcional 1

13h30 - treino opcional 2

15h20 - treino opcional 3

Quinta-feira - 11 de agosto:

09h30 - Treino Livre 1

13h30 - quali

16h20 - Corrida 1 (25 minutos +1 volta)

Sexta-feira - 12 de agosto:

13h30 - Corrida 2

ETAPA 5– TERMAS DE RÍO HONDO:

Sábado - 13 de agosto:

15h30 - treino livre

Domingo - 14 de agosto:

13h00 - Corrida (300km/2h45)

VÍDEO EXCLUSIVO: DRUGOVICH admite que é “MUITO DIFÍCIL” entrar na F1 como piloto oficial e revela PARCERIA

Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: