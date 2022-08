Carregar reprodutor de áudio

Luiz Razia estará ao lado de Carlos Renaux na primeira etapa do campeonato de endurance da Porsche Cup, que será realizada em Termas de Río Hondo, na Argentina.

Aos 33 anos de idade, o vice-campeão da GP2 de 2012 (atual F2) competiu pela última vez em 2016, pelo antigo. Campeonato Brasileiro de Marcas.

“É uma pista muito boa para competições de MotoGP, o que significa que temos uma grande segurança, com pista larga e permitindo que a direção seja muito mais sólida”, garantiu Razia.

Renaux é o ‘titular’ da Porsche e encerrou o último ano com saldo positivo na Endurance Series.

“O ano de 2021 trouxe um resultado satisfatório, o que deixa nossa equipe confiante para continuar o trabalho feito e garantir nossos objetivos.”

A formação inédita da dupla ocorreu após diversos alinhamentos nas últimas semanas. Razia também representa a EQI Investimentos, patrocinador master da dupla na corrida. Para o piloto, “pegar o ritmo é o grande triunfo. Nessas três etapas a intenção é dominar o carro, ser rápido, planejar as estratégias e executar com dedicação”.

Dentro das estratégias executadas para a preparação para a corrida, o simulador é uma alternativa explorada para criar experiências para os pilotos anteciparem situações de pista, como gerar análises de curvas e intensidade da frenagem.

“Guiar no simulador é muito diferente do carro, mas esse treino é importante para pegar as principais referências da pista. Este preparo, aliado ao treino de condicionamento físico é fundamental nos dias que antecedem a corrida”, concluiu Renaux.

Após Termas de Río Hondo, o cronograma apresenta etapas em Goiânia, dia 16 de outubro, e São Paulo, em 3 de dezembro, quando encerra a temporada. Os fatores climáticos podem interferir na pista, principalmente quando se tem condições extremas, como quando se compara as baixas temperaturas da Argentina, ao clima seco e quente de Goiânia.

“Nenhum dos dois extremos de temperatura pode ser bom. Mas no fim do dia a gente nem pensa tanto nessas coisas. Depois da segunda volta a gente esquece, e o foco é outro”, garante Renaux.

A boa confiabilidade dos carros da Porsche Cup reforça as expectativas positivas da equipe. “As estratégias finais mesmo só serão desenhadas no decorrer desta semana, com a participação dos engenheiros e mecânicos da nossa equipe. Vamos testar o carro, a pista, e avaliar ainda o consumo de pneu e combustível. Tudo isso tem interferência direta nas estratégias”, concluiu Razia.

Veja como foi a etapa de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: