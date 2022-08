Carregar reprodutor de áudio

Depois de um mês de preparativos, os pilotos da Porsche Cup Brasil voltam às pistas com uma missão dupla em solo internacional. O Autódromo de Termas de Río Hondo, em Santiago Del Estero, na Argentina, vai receber a quarta etapa do campeonato Sprint (11 e 12 de agosto) e a primeira etapa do campeonato Endurance (14 de agosto). Essa será a segunda vez que Termas de Río Hondo recebe a Porsche, a primeira vez foi em 2017 pelo campeonato sprint.

O circuito de 4.805 metros traz um ponto com maior estresse físico e térmico para os discos de freio que a Fremax fornece à Porsche Cup Brasil. Com uma reta longa – 1.070 metros -, na qual os Porsche deverão alcançar velocidades na casa dos 260 km/h, a freada para a curva 6 é a mais severa do traçado, exigindo do piloto uma redução de sexta para segunda marcha e contorno a cerca de 70 km/h.

As corridas longas trazem para a categoria um grid com nomes da elite do automobilismo mundial. Também será a primeira vez que os convidados terão contato com o novo Porsche 911 GT3 Cup da geração 992. Até o momento, 24 duplas estão confirmadas na categoria principal.

Entre os nomes confirmados estão alguns conhecidos do público argentino, como é o caso de Rubens Barrichello (dupla de Franco Giaffone) e Ricardo Zonta (dupla de Werner Neugebauer), que já atuaram no automobilismo argentino e também têm passagem pela Fórmula 1. Outro com passagem pela categoria mais reconhecida do automobilismo mundial é Nelsinho Piquet (Rodrigo Mello), que também tem em seu currículo o título da Fórmula E.

Entre as demais duplas, chamam atenção nomes da Stock Car Pro Series. Ao todo são 16 pilotos convidados com passagem pela categoria brasileira (incluindo quatro campeões em um total de sete títulos) e 12 pilotos que disputam a temporada de 2022. Além dos pilotos da Stock, completam o grid pilotos da Copa Truck (Danilo Dirani em dupla com Renan Pizii) e até o campeão brasileiro de Rally Cross Country Adroaldo Weisheimer (em dupla com Enzo Elias).

O sistema de disputa do campeonato Endurance mudou da temporada passada para essa. Agora as corridas serão divididas em dois segmentos. Na Argentina, a etapa terá duração de 300 quilômetros ou 2h45, para isso o primeiro segmento terá duração de 32 das 63 voltas previstas com três pit stops obrigatórios para troca de pilotos com tempo mínimo de seis minutos. Diferente do ano passado, toda parada obrigatória deverá ter troca de piloto e o mínimo de voltas que um piloto deve guiar durante a prova é de 31 voltas. Na prova de longa duração, as duas categorias principais – Carrera Cup e Sprint Challenge – correm no mesmo grid.

As atividades de pista em Río Hondo começam já na quarta-feira (10), com os treinos opcionais voltados para pilotos titulares e convidados. Ao todo serão três sessões para cada categoria (992 e 991.2), com duração de 45 minutos cada. A quinta (11) e a sexta-feira (12) são dedicadas ao cronograma da etapa Sprint. Na quinta, está prevista uma sessão de treino livre na parte da manhã, com classificação no início da tarde e a primeira prova da etapa terá largada às 16h15. A sexta-feira encerra a quarta etapa com a largada às 13h30.

No sábado (13) e no domingo (14) todas as atenções se voltam ao grid estelar da Porsche Carrera Brasil na primeira etapa Endurance da temporada. O primeiro dia de atividades prevê apenas uma sessão de treinos livres na parte da tarde. No domingo (14) pela manhã acontece a classificação para a corrida que terá largada às 13 horas.

A amplitude térmica na região do autódromo de Termas de Río Hondo será um desafio para os pilotos: na quarta-feira (10), primeiro dia de atividades, a variação prevista é de 6°C a 22°C, assim como na quinta-feira (11), e também ensolarada. As nuvens aparecem a partir da sexta-feira (12), com baixa probabilidade de chuva e temperaturas variando entre 9 e 26 graus.

No sábado (13) a mínima prevista é de 11°C com máxima de 28°C, com pouca variação no domingo (14) – de 13 a 29 graus, com sol entre nuvens. As informações meteorológicas são do site wheather.com.

Confira quem é quem na Carrera Cup (campeonato endurance)

Alceu Feldmann/Guilherme Salas

Franco Giaffone/Rubens Barrichello

Sylvio de Barros/Ricardo Maurício

Miguel Paludo/Dennis Dirani

Werner Neugebauer/Ricardo Zonta

Edu Guedes/Carlos Ambrósio

Renan Pizii/Danilo Dirani

Leonardo Sanchez/Átila Abreu

Paulo Sousa/Galid Osman

Christian Hahn/Diego Nunes

Rodrigo Mello/Nelson Piquet Jr.

Bruno Campos/Giuliano Losacco

Gustavo Farah/Sebastian Moreno

Lucas Salles/Rafael Suzuki

Enzo Elias/Adroaldo Weisheimer

Francisco Horta/William Freire

Rouman Ziemkiewicz/Gabriel Casagrande

Eduardo Menossi/Pedro Boesel

Nelson Monteiro/Alan Hellmeister

Georgios Frangulis/Cesar Ramos

Marcelo Hahn/Allam Khodair

João Barbosa/João Gonçalves

Lineu Pires/Beto Gresse

Nicolas Costa/Jeff Giassi

