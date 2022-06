Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil complementou a terceira etapa da temporada de 2022, em Interlagos. Guilherme Bottura, que largou na segunda posição, foi o grande vencedor, após ver Josimar Junior rodar e dominar as ações, com margem para o segundo colocado de 11 segundos.

Marcelo Tomasoni foi o segundo colocado, seguido de Daniel Correa.

Como Bottura faz parte da classe Sport, ele acabou levando os dois troféus para casa. Na classe Rookie, a vitória foi de Gustavo Zanon, nono colocado na geral.

A Corrida

Josimar Junior foi o pole position, com Guilherme Bottura ao seu lado. Ambos conseguiram escapar logo na largada, mas logo foram alcançados por Urubatan Jr, Cristian Mohr, Caio castro e Marcelo Tomasoni.

Faltando 20 minutos, Josimar rodou quando liderava, deixando Bottura como novo líder. Três minutos depois, Nelson Marcondes recebeu toque de Miguel Mariotti no S do Senna e abandonou.

Aos poucos, Bottura começou a abrir vantagem sobre os rivais, enquanto Urubatan Jr. e Mohr brigavam pelo segundo posto.

Faltando 13 minutos, Raijan Mascarello se encaminha para os boxes após danos na parte direita dianteira de seu carro.

Marcelo Tomasoni fez grande manobra pela segunda posição, ao superar Mohr e Urubatan de uma vez só, quando faltavam nove minutos para o final.

Mas Bottura conseguido abrir mais de cinco segundos e administrava a prova.

Quem estava bem na prova, novamente, era Caio Castro, que ocupava o quarto lugar nos minutos finais, mas acabou tocando em Urubatan Jr. Ambos ficaram com seus carros avariados.

Pela quinta posição, Ayman Darwich e Ricardo Fontanari se tocaram na disputa, com o piloto do carro #555 levando a pior.

Com extrema tranquilidade, Guilherme Bottura foi o vencedor na geral e na Sport. Gustavo Zanon venceu pela Rookie. Marcelo Tomasoni, Daniel Correa, Cristian Mohr e Ricardo Fontanari completaram o pódio.

Resultado final

1. #117 Guilherme Bottura* +26:52.647

2. #5 Marcelo Tomasoni +11.046

3. #69 Daniel Correa +12.353

4. #3 Cristian Mohr +21.064

5. #17 Ricardo Fontanari +25.222

6. #14 Andre Gaidzinski* +33.902

7. #555 Ayman Darwich +36.653

8. #77 Josimar Junior* +36.826

9. #33 Gustavo Zanon** +38.017

10. #71 SangHo Kim** +39.044

11. #21 Miguel Mariotti* +1:07.432

12. #99 Nasser Aboultaif** +1:20.230

13. #002 Junior Dinardi** +1:49.283

14. #7 Piero Cifali** -1 volta

15. #58 Claudio Simão* -1 volta

16. #22 Caio Castro -3 voltas

17. #1 Urubatan Junior -4 voltas

DNF

#52 Beto Posses –6 voltas

#80 Raijan Mascarello -7 voltas

#199 Nelson Marcondes -12 voltas

#20 Vina Neves -15 voltas

*Sport

**Rookie

Veja como foi

