A Porsche Carrera Cup fechou a terceira etapa do campeonato de 2022 em Interlagos, com a vitória de Enzo Elias, que conseguiu converter a pole position em triunfo. Mas, nem tudo foi fácil para o piloto brasiliense, que teve que segurar Chris Hahn na largada e em mais duas relargadas, com a prova recheada de acidentes.

Após a corrida, o jovem explicou como administrou a vantagem na frente em momentos tão críticos.

“Quando você está na frente, você tem o poder de decisão, o que torna as coisas um pouco mais favoráveis para o seu lado, mas ao mesmo tempo, sempre tem o risco do piloto de trás acertar o timing e subir junto com você.

“Mas eu consegui adotar uma estratégia de relargadas que fizeram efeito e que fizeram com que a gente conseguisse uma boa prova, abrir uma boa distância.

“Fiz voltas rápidas, inclusive a melhor volta da corrida. Abri as distâncias necessárias, o resultado veio, o carro estava ótimo, concentração ótima e estamos aí.”

O fim de semana, mais uma vez, foi de altos e baixos para Elias, que teve que largar em 11º no sábado, após um treino de classificação ruim, e conseguiu chegar em sexto, que lhe garantiu a pole deste domingo.

“Eu acredito que a gente tem sofrido um pouco com problemas nas primeiras corridas. Em Goiânia, foi um estouro no pneu, no Velocitta foi o inverso e aqui em São Paulo, de novo, o problema classificatório fez com que a primeira corrida não fosse tão boa, mas o resultado da primeira corrida tem complicado um pouquinho a gente na tabela de pontos.

“Eu vou continuar indo para cima, e a gente se coloca de novo numa briga direta. Não dependendo de ninguém para brigar pelos títulos e o foco na Argentina é justamente fazer isso, fazer duas provas bem consistentes, somar bons pontos e avançar na tabela”, concluiu.

