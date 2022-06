Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil complementou a terceira etapa da temporada de 2022, em Interlagos. Após uma corrida com duas presenças de safety car, sendo uma delas com bandeira vermelha, Enzo Elias converteu a pole position em vitória na Carrera Cup.

Chris Hahn, que teve um grande início, bem que tentou, mas ficou com o segundo posto. Na classe Sport, a vitória foi de Franco Giaffone e na Rookie, Nelson Monteiro.

Elias se torna o primeiro piloto a repetir vitória no campeonato, já que hava triunfado também na etapa do Velocitta.

Leia também: Porsche Cup confirma volta de etapa internacional

A Corrida

A pole position foi de Enzo Elias, com Alceu Feldmann ao seu lado. O jovem brasiliense conseguiu manter a ponta, mas a confusão se instalou logo na largada, envolvendo Chico Horta, Leo Sanchez e Edu Guedes. Na sequência, Renan Pizii tocou em Werner Neugebauer, após receber toque de Miguel Paludo, mas Werner levou a pior.

Quem começou bem foi Chris Hahn, que era o segundo colocado antes da entrada do safety car. Marçal Muller era o terceiro, com Feldmann em quarto.

Com o processo de retirada dos carros e limpeza da pista demorando, a bandeira vermelha foi acionada e os pilotos voltaram aos boxes.

Os carros voltaram à pista e o reinício foi autorizado quando restavam 9 minutos. Elias conseguiu manter a liderança, mas tinha Hahn por perto.

Faltando sete minutos, Rouman Ziemkievicz perdeu o controle no meio do S do Senna e acabou atingindo Pedro Aguiar. Ao mesmo tempo, Rodrigo Mello e Franco Giaffone se encontraram. Como os detritos ficaram na pista, o carro de segurança entrou novamente.

Poucos segundos sobraram para o período de bandeira verde no final. No reinício, Elias segurou Hahn para a vitória. Muller, Feldmann e Paluco completaram o pódio.

Na Sporta, Franco Giaffone levou a melhor, na sexta posição. Na Rookie, Nelson Monteiro venceu, chegando na nona posição na geral.

Resultado final em instantes

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: