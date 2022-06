Porsche Sprint Challenge: Caio Castro faz corrida de recuperação e vence em Interlagos após prova tumultuada

Carregar reprodutor de áudio

A terceira etapa da Porsche Cup Brasil teve o pontapé inicial neste sábado, com a realização da corrida 1 da rodada dupla da Sprint Challenge.

Após uma corrida com muitas possibilidades, acidentes e safety cars, Caio Castro foi o grande vencedor do sábado. Urubatan Jr. foi o segundo colocado, seguido de Raijan Mascarello.

Na classe Sport, a vitória foi de Guilherme Bottura e na Rookie, Gustavo Zanon levou a melhor.

A corrida foi marcada pelos pegas envolvendo Ricardo Fontanari e Marcelo Tomasoni, que se tocaram no final, dando o triunfo ao ator.

A Corrida

Marcelo Tomasoni, o pole, conseguiu manter a ponta, mesmo com a pressão de Nelson Marcondes. Caio Castro, que havia sido o pole mais cedo, mas foi punido e largou em 10º, conseguiu duas posições logo no primeiro giro.

Ricardo Fontanari também avançou e era o quarto colocado com 5 minutos de corrida.

Marcondes não foi para a liderança e acabou perdendo dois postos em seguida, para Daniel Correa (2º) e Fontanari (3º).

Enquanto a briga pela segunda colocação esquentava, Tomasoni conseguia respirar, abrindo quase dois segundos na metade da prova. Enquanto isso, Fontanari era o novo segundo lugar.

Junior Dinardi e Miguel Mariotti se tocaram no final da reta oposta e saíram da pista, trazendo o safety car.

A relargada foi autorizada quando restavam oito minutos, mas logo houve outra neutralização, com Correa tocando em Fontanari, após este quase perder o controle do carro na reaceleração.

Correa acabou abandonando, junto com Marcondes que também havia perdido a traseira no mesmo ponto.

A relargada aconteceu com menos de quatro minutos para o final. Tomasoni manteve a ponta e Caio Castro era o terceiro colocado.

Piero Cifali rodou após toque e bateu no S do Senna. Ao mesmo tempo, Fontanari e Tomasoni se tocaram, com Caio Castro herdando a liderança.

O ator conseguiu segurar Urubatan Jr. e venceu pela segunda vez na carreira, a segunda em Interlagos.

Resultado

1. #22 Caio Castro 28:13.971

2. #1 Urubatan Junior +0.575

3. #80 Raijan Mascarello +1.763

4. #3 Cristian Mohr +5.717

5. #20 Vina Neves +7.410

6. #555 Ayman Darwich +7.508

7. #117 Guilherme Bottura* +8.294

8. #77 Josimar Junior* +8.558

9. #58 Claudio Simão* +12.543

10. #55 Ramon Alcaraz* +15.317

11. #199 Nelson Marcondes +15.742

12. #33 Gustavo Zanon** +16.756

13. #99 Nasser Aboultaif** +17.945

14. #17 Ricardo Fontanari +27.629

15. #71 SangHo Kim** -2 voltas

16. #21 Miguel Mariotti* -2 voltas

17. #14 Andre Gaidzinski* -3 voltas

18. #5 Marcelo Tomasoni -4 voltas

19. #7 Piero Cifali** -4 voltas

DNF

#69 Daniel Correa +1.156

#002 Junior Dinardi** +3.683

*Sport

**Rookie

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: