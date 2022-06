Porsche Carrera Cup: Hahn tem problemas na última volta e Pedro Aguiar vence em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A terceira etapa da Porsche Cup Brasil teve o pontapé inicial neste sábado, com a realização da corrida 1 da rodada dupla.

O pole da prova, Chris Hahn, tentou converter sua posição inicial em triunfo, mas na última volta teve problemas em seu carro e Pedro Aguiar foi o grande vencedor, seguido de Marçal Muller, Miguel Paludo. Hahn conseguiu salvar o quarto lugar.

Na classe Rookie, Lineu Pires confirmou o favoritismo e Rouman Ziemkievicz fez o mesmo na Sport.

A Corrida

Chris Hahn, o pole, largou bem e manteve a primeira posição, seguido de Pedro Aguiar, Marçal Muller, Miguel Paludo e Alceu Feldmann.

Faltando 20 minutos, Nelson Monteiro tocou em Leo Sanchez com ambos rodando, mas sem a interferência do safety car. Mais tarde, o piloto do carro #17 rodou sozinho e monteiro foi punido com um drive through.

Enzo Elias, que largou em 11º, fazia boa prova de recuperação, ocupando o sétimo lugar com 10 minutos de corrida.

Mais tarde, foi a vez de Chico Horta e Marcelo Hahn, pai de Chris, se tocarem, com o primeiro rodando.

Na última volta, Elias fez grande ultrapassagem sobre Renan Pizii pelo sexto lugar. Mais tarde, Hahn teve problemas com seu carro e Pedro Aguiar o ultrapassou pela vitória. O piloto que dominou a corrida conseguiu salvar a quarta colocação.

Resultado

1. #20 Pedro Aguiar 26:45.253

2. #544 Marçal Muller +0.256

3. #7 Miguel Paludo +2.654

4. #26 Christian Hahn +3.621

5. #1 Alceu Feldmann +3.926

6. #73 Enzo Elias +5.352

7. #16 Renan Pizii +6.220

8. #80 Rouman Ziemkiewicz* +15.454

9. #8 Werner Neugebauer +16.775

10. #888 Lineu Pires** +23.808

11. #29 Rodrigo Mello +23.905

12. #3 Franco Giaffone* +27.933

13. #116 Marcelo Hahn* +34.953

14. #88 Georgios Frangulis* +35.119

15. #70 Lucas Salles* +35.718

16. #33 Bruno Campos** +42.378

17. #121 João Barbosa** +44.786

18. #9 Edu Guedes** +45.001

19. #87 Nelson Monteiro** +48.538

20. #85 Eduardo Menossi* +52.377

21. #77 Francisco Horta* +52.583

22. #25 Paulo Sousa** +58.017

23. #44 Gustavo Farah** +58.775

24. #17 Leonardo Sanchez** +1:00.729

*Sport

**Rookie

