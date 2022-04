Porsche Cup: Marcondes explica estratégia para vitória em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A corrida 2 da etapa da Porsche Sprint Challenge foi agitada do início ao fim, com várias mudanças de posicionamento, ultrapassagens, além de acidentes, que trouxeram o carro de segurança em duas oportunidades.

No final, a vitória ficou com Nelson Marcondes, que voltou à divisão de entrada da Porsche, após temporada na Carrera Cup em 2021.

“Na verdade, a vitória teria que ter acontecido ontem, no sábado” disse Nelsinho quando perguntado sobre o desempenho no domingo. “O Cristian Mohr imprimiu um ritmo fortíssimo e sem erro. Consegui ficar dois décimos dele no final da corrida, mas com a certeza de que tínhamos condições de brigar pela vitória.

E falou sobre como se comportou assim que foi dada a largada: “Hoje, com grid invertido, larguei em sexto e tinha que ir para cima, mas a ideia era escalar o pelotão um a um. Tive uma largada extremamente feliz, de sexto para terceiro.

“Depois, quando a corrida se acalmou, aí sim, escalei o (Márcio) Mauro, escalei o Ayman (Darwich), dois caras casca grossa, eles não aliviam, então a gente tem que achar espaço onde nem existe.

“Assumindo a liderança, tivemos sorte, porque o safety car faz a gente poupar carro, descansar e ganhar tempo na liderança. Sem o carro de segurança, com uma volta, eu fui feliz na relargada e era só trazer o brinquedo para casa”, concluiu.

