Porsche Sprint Challenge: Urubatan Jr. brilha e vence de ponta a ponta

A Porsche Cup finalizou o fim de semana da segunda etapa do campeonato de 2022, no Velocitta. A vitória na categoria Sprint Challenge deste domingo foi de Urubatan Jr., que largou na pole position e dominou a prova do início ao fim.

A segunda posição foi de Ricardo Fontanari, seguido de Ayman Darwich, Raijan Mascarello e Caio Castro, fechando o top 5.

Na Sport, a vitória foi de Ramon Alcaraz, em sétimo. Na Rookie, mesmo rodando durante a prova, o triunfo foi de Piero Cifali.

A Corrida

A pole foi de Urubatan Jr. e logo na largada, Gustavo Zanon acabou rodando na reta, após entreveiro com André Gaidzinski.

Ricardo Fontanari era o segundo colocado, seguido por Ayman Darwich, Raijan Mascarello e Cristian Mohr.

Nelson Marcondes acabou tocando em Mohr, que rodou e voltou na última posição. Em seguida, Darwich superou Fontanari na curva 1 pela segunda colocação.

Enquanto isso, Urubatan Jr. abria grande vantagem, mais de oito segundos, com 10 minutos de corrida.

Nasser Aboultaif rodou e coletou Piero Cifali, na briga pela vitória na classe Rookie. Como ele ficou parado na pista, o safety car entrou em ação.

Na relargada, Urubatan Jr. manteve a ponta e Fontanari manobrou sobre Darwich na segunda posição. Marcelo Tomasoni superava Raijan Mascarello pela quarta posição.

Faltando sete minutos, Mohr rodou na curva 1 e atingiu a barreira de pneus. Em seguida, o carro de segurança voltou à pista.

A relargada foi dada faltando 2min30 para o final, com Urubatan ainda na ponta, mas recebendo a pressão de Fontanari.

Tomasoni e Daniel Correa se estranharam, com ambos tocando um no outro, na briga pela quinta posição.

Correa acabou batendo também em Darwich, mas levou a pior, sendo obrigado a abandonar em seguida.

Urubatan Jr. recebeu a bandeira quadriculada em primeiro, seguido de Fontanari e Darwich. Na Sport, a vitória foi de Ramon Alcaraz. Na Rookie, o triunfo foi de Piero Cifali.

A Porsche Cup volta nos dias 11 e 12 de junho, em Interlagos.

Resultado

1 1 U.Junior 2 17 R.Fontanari 3 555 A.Darwich 4 80 R.Mascarello 5 22 C.Castro 6 199 N.Marcondes 7 55 R.Alcaraz 8 14 A.Gaidzinski 9 77 J.Junior 10 20 V.Neves 11 7 P.Cifali 12 5 M.Tomasoni 13 69 D.Correa 14 117 G.BOTTURA

Veja como foi

