A Porsche Cup finalizou o fim de semana da segunda etapa do campeonato de 2022, no Velocitta. A vitória deste domingo foi de Alceu Feldmann, que se aproveitou de uma grande largada e conseguiu administrar a vantagem inicial.

Marçal Muller, que carregou 50kg de lastro neste fim de semana, ficou na segunda posição, seguido de Chris Hahn, Enzo Elias e Renan Pizii.

Na Sport, a vitória foi de Franco Giaffone, sexto colocado, e na Rookie o triunfo foi de Nelson Monteiro, em 12º.

A Corrida

Renan Pizii foi o pole position, mas na largada ele acabou sendo superado por Alceu Feldmann e Marçal Muller. Enzo Elias, vencedor do sábado, aparecia na quarta colocação, com Chris Hahn fechando o top 5.

Na primeira volta, Georgios Frangulis e João Barbosa se tocaram, com o piloto do carro #88 levando a pior e abandonando.

Werner Neugebauer, que largou do fundo do grid, avançou para a 10ª posição após as duas primeiras voltas. Franco Giaffone era o líder da Sport, em sétimo e Nelson Monteiro estava à frente na Rookie, em 13º.

Gustavo Farah rodou após leve toque com Paulo Sousa, quando restavam 10 minutos para o final. Na sequência, Paludo rodou na entrada da reta principal. Ao mesmo tempo, Hahn superou Elias pela quarta colocação.

Neugebauer, que vinha em sexto, também rodou, após grande recuperação. Hahn também superava Pizii, que rodava na sequência e voltava no quinto posto.

Com uma vantagem de cerca de 1.5s, Feldmann cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Muller e Hahn. Na Sport, a vitória foi de Franco Giaffone, sexto colocado, e na Rookie o triunfo foi de Nelson Monteiro, em 12º.

A Porsche Cup volta nos dias 11 e 12 de junho, em Interlagos.

Resultado

1. #1 Alceu Feldmann 27:08.716

2. #544 Marçal Müller +1.318

3. #26 Christian Hahn +1.839

4. #73 Enzo Elias +3.578

5. #16 Renan Pizii +8.810

6. #3 Franco Giaffone* +10.414

7. #20 Pedro Aguiar +12.025

8. #70 Lucas Salles* +15.528

9. #8 Werner Neugebauer +21.132

10. #80 Rouman Ziemkiewicz* +23.674

11. #77 Francisco Horta* +24.819

12. #87 Nelson Monteiro** +25.243

13. #85 Eduardo Menossi* +25.706

14. #5 Sylvio de Barros** +25.961

15. #33 Bruno Campos** +35.229

16. #7 Miguel Paludo +36.004

17. #9 Edu Guedes** +37.159

18. #888 Lineu Pires** +50.383

19. #25 Paulo Sousa** +58.846

20. #44 Gustavo Farah** +1:12.319

DNF

#29 Rodrigo Mello -14 voltas

#88 Georgios Frangulis* -17 voltas

#121 João Barbosa** -17 voltas

DNF

*Sport

**Rookie

