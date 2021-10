Por ser uma das categorias mais tradicionais do automobilismo nacional, a Porsche Cup segue atraindo a atenção de alguns dos maiores nomes do esporte, especialmente durante as disputas de Endurance, quando os titulares do grid dividem seus carros em provas de longa duração. E para os pilotos da Porsche, isso ajuda a fortalecer ainda mais o campeonato.

Com apenas três provas ao longo do ano, o formato compacto do campeonato de Endurance ajuda a convencer importantes nomes do esporte a disputarem a categoria, já que não demanda uma grande quantidade de tempo.

Somente neste ano, o grid já contou com feras como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Ricardo Maurício, Pietro Fittipaldi e mais.

Durante o final de semana da disputa da Endurance em Goiânia, alguns pilotos falaram ao Motorsport.com sobre a importância de ter esses nomes de peso do esporte para a visibilidade do campeonato.

Para Georgios Frangulis, a presença de nomes como Barrichello representa, ao mesmo tempo a realização de um sonho próprio, de correr ao lado de ídolos, e um credenciamento da categoria no cenário nacional.

“Você fez essa pergunta e o Rubinho passando do nosso lado", brincou. “Eu acho que, para quem ama o automobilismo, a Porsche já é muito legal, como evento, como estrutura”.

“Mas ter esse campeonato de Endurance, que você consegue trazer nomes tão fortes na vida das pessoas, há tanto tempo assim, para andar conosco, é algo que tanto credencia a categoria e coloca ela como uma das maiores das Américas, quanto faz com que o público tenha uma familiaridade maior com o que acontece na pista, porque eles conhecem esses pilotos”.

“Para mim, como amante do automobilismo, estar dividindo a pista, uma curva com esses caras, é algo que sempre sonhei e que o Dener [Pires, organizador] e a Porsche conseguem concretizar”.

Um dos nomes mais jovens do grid, Enzo Elias diz que a disputa roda a roda com esses medalhões do esporte mostra a qualidade do grid da Porsche.

“Vêm nomes de peso para as corridas, e não falo nomes de peso apenas pela qualidade, mas também são pessoas muito importantes, com uma grande história, e é muito interessante, porque engrandece a categoria”.

“Isso mostra que os pilotos daqui tem total competência para bater de frente com os nossos maiores ídolos. Então, ter um Barrichello, que é alguém com uma história maravilhosa e que eu admiro muito, coloca ele na mesma pista que eu e a gente briga de igual para igual mostra a força da categoria e dos pilotos”.

Já o hexacampeão Miguel Paludo reforça que, independente de correr ao lado desses pilotos, o objetivo segue o mesmo: andar na frente.

“Eu acho que a corrida de Endurance tem um formato bem diferenciado, com mais pilotos, variáveis, duas categorias andando juntas e a competitividade também é legal. Acho que a nossa dupla é extremamente competitiva e é isso que buscamos. Não apenas andar rápido, como também manter a consistência na corrida”.

“Interlagos é a prova disso. Estávamos a um segundo quando o carro teve problemas. Independente de Sprint ou Endurance, o que queremos é andar na frente”.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

