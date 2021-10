A Equivoco Racing terminou a segunda etapa do Porsche Endurance Series com um saldo positivo: uma vitória com Marçal Muller e um pódio com a dupla Paulo Totaro e Ramón Alcaraz. Com isso, o time conseguiu no mínimo um pódio em todas as provas tanto de Sprint quanto de Endurance na temporada 2021, não vencendo em apenas uma das sete etapas já disputadas no ano.

O resultado só não foi melhor por conta de uma punição por causa de três milésimos a Totaro/Alcaraz e a uma falha mecânica no carro de Fábio Carbone e Werner Neugebauer, que brigava pela liderança na classe principal. "Ainda não sabemos se foi câmbio ou motor, mas foi uma pena, pois a quebra aconteceu a quatro voltas do fim e nos tirou um pódio certo", lamentou Carbone, que viu as chances de título na Carrera Cup diminuírem bastante.

Já na GT3, Marçal Müller, o homem a ser batido na Sprint, onde lidera, venceu em parceria com Matheus Iorio. O gaúcho veio às pressas para substituir Ricardo Fontanari, que se acidentou durante a semana e foi obrigado a ficar de fora. "Cumprimos o objetivo, que era entregar o melhor resultado possível para o Fontanari. Hoje foi aquele dia em que deu tudo certo e, com isso, somo mais uma vitória neste ano", comenta.

Enquanto isso, na GT3 Trophy, Paulo Totaro e Ramón Alcaraz tinham a segunda posição estabelecida quando, na última troca obrigatória, o carro acabou cumprindo um tempo mínimo apenas três décimos abaixo do ideal. Esses três décimos viraram 12 segundos ao fim da prova por conta de uma punição e a dupla caiu de segundo para quarto, mas segue na briga pelo campeonato.

"Foi realmente uma pena, pois o carro estava fantástico e a gente estava guiando direitinho, em um ritmo bom. Mas saímos feliz com esse pódio", afirmou Paulo. "Com o retorno do Márcio Mauro, na última etapa, os velhinhos vão dar muito mais trabalho. Vamos para cima em busca desse título", completou Ramón.

Agora, a Porsche Cup se volta para a decisão da Sprint, que acontece como preliminar do GP de São Paulo de F1, marcado para os dias 14 e 15 de novembro.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

