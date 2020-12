Rodrigo Mello disputa 100ª corrida na Porsche Cup neste fim de semana

O ano de 2020, difícil para todo o planeta por conta da pandemia, já tem muitos motivos para ser lembrado de forma especial por Rodrigo Mello. O piloto-advogado vem colecionando bons motivos dentro e fora da pista e vai encerrar a temporada com pelo menos mais uma marca histórica a bordo do Porsche LEGO Technic #29.

Com 40 anos de idade recém completados, coroados recentemente com o bicampeonato da Carrera Cup Sport no campeonato Sprint e com vitória de seu Porsche LEGO Technic #29 na competição dos carros mais bonitos da categoria, Mello já entrará em um grupo privilegiado só ao largar na decisão do Endurance Series, neste fim de semana em Interlagos: o de pilotos a alcançarem 100 corridas disputadas na Porsche Cup.

A marca histórica ainda pode ser acompanhada por um feito ainda maior, pois Mello, ao lado do parceiro Sergio Jimenez, luta pelo bicampeonato também no torneio de longa duração, onde ele começou a chamar a atenção ao conquistar seu primeiro título na carreira em 2016 no ano de estreia do Endurance, ao lado de Tom Filho na extinta categoria Challenge.

Após duas etapas disputadas, Mello e Jimenez ocupam a terceira posição na tabela com 90 pontos, contra 120 de Nelsinho Piquet e 108 de Rouman Ziemkiewicz, com 116 pontos em jogo nesta final, que terá duração diferenciada de 500 km ou 4h30 minutos de prova, o que for atingido primeiro. Por ser uma corrida especial, o regulamento permite um terceiro nome e o convidado foi o experiente Pedro Boesel, um valioso reforço de peso para a briga pelo caneco.

"Não será fácil, mesmo com essa pontuação especial, pois não dependemos só de nós, temos concorrentes de altíssimo nível como Nelsinho Piquet, Ricardo Maurício e Cacá Bueno, entre outros, mas vamos buscar fazer a nossa parte, que é tentar vencer e ver no que dá. E, para deixar mais emocionante ainda, a previsão do tempo no momento aponta para chuva o domingo todo. Por sorte terei não um, mas dois grandes pilotos do meu lado que serão fundamentais nessa briga e espero poder comemorar essa marca de 100 corridas no lugar mais alto do pódio", comenta o piloto apoiado por pela Lego, i2Go, Melcheds e SPontes.

Os dez melhores da Carrera Cup Sport restando uma etapa:

Nelsinho Piquet, 120 pontos Rouman Zienkiewicz, 108 Rodrigo Mello/Sergio Jimenez, 90 Edu Azevedo, 72 Ricardo Mauricio, 72 Marcelo Franco/Cacá Bueno, 60 Fran Lara, 48 Alexandre Auler/Renan Guerra, 48 Rodolfo Toni/Danilo Dirani, 42 Gabriel Casagrande, 36

