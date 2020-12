Porsche Cup: Jeff Giassi, campeão no automobilismo virtual, faz sua estreia na pista 'real' nos 500 Km de Interlagos

Neste domingo (6) a Porsche Cup realiza a última etapa do Endurance em Interlagos com algo inédito no Brasil, a promoção de um piloto virtual para a corrida real.

Jeff Giassi, bicampeão da Porsche e-Sports Carrera Cup fara trio com Enzo Elias e Dimas Pimenta nos 500 Km de Interlagos.

Nesta sexta-feira Giassi realizou os primeiros treinos com o carro e falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre as diferenças do mundo real e virtual.

“Eu andei algumas vezes para me preparar e ontem quando fiz a clínica eu decidi pilotar exatamente igual como eu faço no simulador e realmente é muito igual.

“Fazendo isso eu fui muito constante, que eu sempre procuro ser, mas o tempo não vinha. Aí parei no box e analisei a telemetria com o Renan Guerra, meu coach, e quando voltamos para a pista mudei um pouco a tocada e o tempo veio.”

“Foi aí que eu percebi que por mais que as reações do carro sejam praticamente as mesmas, a forma de você encontrar o tempo no carro real é um pouco diferente, precisei ser um pouco mais agressivo nas freadas, deixar o carro rolar mais no meio de curva para depois acelerar, mas o virtual me deu muita base.”

Giassi falou sobre como começou no automobilismo virtual após perceber que o kart era um esporte muito caro.

“Com quatro anos de idade comecei no kart mas os custos eram muito altos e o tempo que eu não estava na pista real eu estava na virtual. Aos 11 anos fui me dedicando ainda mais nisso e mais pra frente fui disputando campeonatos. Mas o ponto alto foi quando a Porsche entrou no automobilismo virtual e pra mim essa trajetória de sucesso e a possibilidade de transição para os carros reais foi graças a Porsche Cup.”

O piloto de 23 anos também comparou as condições de competição que o afastaram do automobilismo real logo cedo, mesmo contra a sua vontade, e avaliou a situação de competição mundo virtual.

“No kart o orçamento era muito caro, eu fiz poucas competições porque lá o chassi precisa ser o melhor, motor e etc e no simulador é tudo igual para todo mundo, a diferença é o setup de carro que cada um usa e essa parte é que mostra se o piloto é completo, se entende o carro. As situações no simulador são iguais para todos.”

Sobre a disputa dos 500 Km de Interlagos, Jeff Giassi falou sobre a expectativa para a corrida, já que está em companhia de pilotos experientes, como Enzo Elias e Dimas Pimenta.

“Eu acho que eu não poderia estar em uma situação melhor, o Enzo foi campeão na GT3 e vice na Carrera, o Dimas é um cara muito experiente e que já pilotou de tudo. Então me sinto bem porque estou acompanhado de pilotos com muita experiência no automobilismo real, por isso minha expectativa é ir cada vez melhor.”

O Motorsport.com transmite o treino classificatório para os 500 Km de Interlagos da Porsche Cup, neste sábado (5), `as 15h30 min, ao vivo.

