Neste domingo a jornada de Leonardo Sanchez e Átila Abreu nos 300 Quilômetros de Goiânia da Porsche Cup foi de recuperação e resiliência. A dupla que partiu do quarto lugar na classe Carrera Rookie teve uma quebra após toque de um concorrente, Sanchez e Abreu ficaram 20 minutos nos boxes e conseguiram pontuar.

Partindo do quarto lugar na Carrera Rookie, Leonardo Sanchez assumiu o bólido #17 na largada. O piloto teve um bom início e vinha na terceira colocação da classe Carrera Rookie quando sofreu um toque de um concorrente. A pancada a causou a quebra da barra de direção e o radiador, obrigando piloto a parar nos boxes.

Após unificar as paradas e ficar por 21 minutos nos boxes, Átila Abreu assumiu o comando do carro #17 e partiu para um stint de 32 voltas. O sorocabano seguiu tentando descontar o tempo perdido e vinha na nona colocação na classe Carrera Rookie quando teve um pneu furado e novamente precisou parar nos boxes.

Na fase final da prova Leonardo Sanchez voltou ao comando do Porsche e era o nono colocado na Rookie. O piloto tentava descontar o tempo perdido no reparo do carro no início da prova.

Nos giros finais Átila completou seu stint e recebeu a bandeira quadriculada na nona colocação da Rookie, conquistando pontos importantes para o campeonato.

"Corrida complicada, estávamos em terceiro lugar, na 11ª volta acabei tomando um toque do Marcelo Hahn, acho que ele se perdeu ali", disse Sanchez. "Tivemos que ficar 21 minutos nos boxes e isso nos prejudicou muito. Pelo menos terminamos e pontuamos, agora vamos para Interlagos buscar a vitória".

"A corrida foi uma pena, o Leo largou bem e tinha um bom ritmo", comentou Átila. "A estratégia era boa mas o Marcelo Hahn deu um toque bem forte no Léo e quebrou a barra de direção e radiador. Perdemos 20 minutos nos boxes, unificamos as paradas, mesmo assim tínhamos que parar novamente, nos tirando da disputa".

"Aí fui fazer meu stint de 32 voltas que era o mínimo permitido pelo regulamento tive um furo de pneu na 29ª volta, depois o Leo fez as voltas dele e terminei a corrida somente para não terminar zerado de pontos. Fico chateado porque agora estamos fora da disputa pelo título, mas vamos para Interlagos em busca de um bom resultado".

O próximo compromisso da dupla pela Porsche Endurance acontece no dia 03 de dezembro, em Interlagos.

