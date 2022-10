Carregar reprodutor de áudio

Enzo Elias mais uma vez mostrou todo seu talento com o Porsche na pista de Goiânia. No primeiro stint o piloto saltou do 13º para o sexto lugar. Depois do safety, Elias passou Miguel Paludo e Rafael Suzuki na oitava volta, para ser quarto. Na volta 12, Enzo passou Diego Nunes e seguia levando o carro #73 para o topo da corrida.

Na sequência alcançou Guilherme Salas e veio na balada com o líder Ricardo Zonta.

Zonta parou na volta 24, Salas na 26. Enzo então assumiu a liderança e seguiu na pista até a 33ª passagem, para entregar o carro a Adroaldo Weisheimer. Ele saiu na liderança, com meia reta de vantagem sobre o vice-líder, Alceu Feldmann. E faltavam seis voltas para o fim do segmento.

Adroaldo segurou a liderança por 10 voltas, até ser ultrapassado por Feldmann no fim da reta. Com a parada do #1, Adroaldo reassumiu a liderança na volta 49 e vinha em ritmo forte.

O piloto seguiu em primeiro até a volta 59, quando entrou para a segunda parada obrigatória do carro #73. Catapultado por seguidas voltas mais rápidas, Enzo assumiu a liderança na volta 65 e entrou no box na 67 para a última parada obrigatória.

Quando Adroaldo retornou à pista, o carro #73 era terceiro, atrás de Alceu Feldmann e Dennis Dirani. Mas com diferença de 4s para Nicolas Costa, a bordo do #99.

A cinco voltas do fim, Costa passou Adroaldo. E Cesar Ramos vinha rápido com o #88 a seguir, para repetir a manobra deixando o #73 com o quinto lugar na geral da corrida. A dupla venceu na classe Rookie com o resultado.

"Saiu tudo como o planejado, acho que consegui cumprir meu papel", comentou Elias. "O Adroaldo fez uma ótima prova, superou as expectativas e estou muito feliz por vencer na categoria e ir ao pódio na geral".

"O Enzo é um baita professor para mim e um grande piloto", disse Weisheimer. "Em Termas tive problema no voo e não consegui treinar e isso comprometeu um pouco. Desta vez me dediquei muito com o Enzo e este resultado tem muito do Enzo, estou muito feliz".

O próximo compromisso da dupla pela Endurance da Porsche Cup acontece no dia 03 de dezembro, em Interlagos.

